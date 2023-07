Piacentino en Pamplona en el encierro de San Fermín

Los buenos libros se quedan contigo, se asientan, maduran y, años después, de repente regresan con fuerza. No sabes cuándo, pero sucede. walter bozzarelli El 7 de julio participa en las Fiestas de San Fermín en la ciudad de Navarra, famosa por la novela de Hemingway y visitada cada año, del 6 al 15 de julio, por miles de personas que quieren respirar la adrenalina de correr con los toros en las famosas Encierro, corriendo junto al toro por las calles medievales de Pamplona: 850 metros de los que la plaza es su punto de llegada.

«A partir de estas lecturas, después de cumplir 60 años – explica Bozzarelli – no queda mucho tiempo para participar en un encierro, una experiencia con la que siempre soñé». Se necesitaron dos días y medio para llegar a Pamplona en moto, recorriendo las carreteras interiores y estatales, las provincias de Asti, Cuneo y Colle d’Alanillo hacen cola para el paso fronterizo, y una vez por los Alpes, Provenza y el sur de Francia. , luego Carcasona, Pau, para llegar al País Vasco y Pamplona. Salir ileso de la arena es cuestión de habilidad, pero la suerte está de tu lado y puede ayudarte. “Hoy hay más gente participando, hay que tener un poco de suerte: si corres delante del toro, tienes que mirar no solo al animal, sino también a los hombres que tienes delante. t, te arriesgas a tropezar y que todo un rebaño te pase por encima”.

Ensayo sobre la libertad de Philpo Lizzoli