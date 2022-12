Phil Spencer confirma su deseo de hacerlo – Multiplayer.it

microsoft avanzar hacia La adquisición de Activision Blizzard Y una de las principales razones por las que Sony está en contra es no perder el acceso a Call of Duty en PlayStation. Sin embargo, Microsoft afirma haber ofrecido a la empresa japonesa un acuerdo de diez años y ahora anuncia su intención. También llevó Call of Duty a las consolas de Nintendo durante diez años..

La información llega phil spencer Quien escribió a través de Twitter: «Microsoft se ha comprometido durante 10 años a llevar Call of Duty a Nintendo luego de la fusión entre Microsoft y Activision Blizzard King. Microsoft se compromete a ayudar a llevar más juegos a más personas, independientemente de su elección».

En un segundo tuit, Phil Spencer también afirmó que «también me complace confirmar que Microsoft se compromete a seguir entregando Call of Duty en Steam Simultáneamente con Xbox tras el cierre de la fusión con Activision Blizzard King. En este caso no hay límites de tiempo de ningún tipo lo cual no es extraño, porque Microsoft ya soporta totalmente Steam.

El hecho de que estemos hablando de un Acuerdo de diez años con Nintendo Sin embargo, no sugiere cuándo comenzará exactamente este acuerdo. En el caso de Sony PlayStation, ya existen acuerdos entre la compañía japonesa y Activision Blizzard, por lo que los diez años ofrecidos por Microsoft comenzarán inmediatamente después de la celebración de los acuerdos existentes, pero -en el caso de Nintendo- Call of Duty aún no está en la consola, y por lo tanto es posible que todo lo logre solo la plataforma que seguirá a Switch, sea la que sea.

Evidentemente, todo esto solo será efectivo si la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft tiene éxito.

También recordamos que A.S. Acuerdo de diez años Con Nintendo y Sony, eso no significa necesariamente que Call of Duty tenga fecha de caducidad en las dos consolas: siempre habrá tiempo para negociar nuevos acuerdos para la próxima década.

Cuál es tu opinión ¿De esta declaración de Phil Spencer?

Sabemos lo que piensa Sony, es decir, que la empresa teme que Microsoft la rebaje «como Nintendo», con la adquisición de Activision y Call of Duty.