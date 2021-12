Martes 20 de diciembre, Tribunal Supremo del Reino Unido Establecido Gran Bretaña reconoce que Juan Quito Sin duda como jefe de estado legítimo. La decisión surge como resultado de la batalla legal en curso entre el «presidente autoproclamado» y el presidente real, preferido por Occidente. Nicolás Maduro, Para verificar 1.600 millones de euros en reservas de oro (Actualmente bloqueado) Banco de Inglaterra. Fondi, según un libro (La habitación donde tuvo lugar) Publicado por el exasesor de seguridad de Trump, John Bolton, Fue cerrado a solicitud explícita de Washington con el único propósito de ejercer presión económica sobre el gobierno de Maduro.

Para comprender mejor esta historia, debemos remontarnos a 2018 cuando Maduro fue reelegido durante las elecciones presidenciales en Venezuela. La oficina recibió el 67% de los votos (con el 46% de los votos). El Elección 2018, Ignorado por la oposición y fuertemente impugnado, provocó una crisis política que culminó en enero de 2019, cuando la Asamblea Nacional, un parlamento controlado por la oposición, fue efectivamente derrocado. Declarada inválida la elección Juan Quito ha sido designado presidente interino de Venezuela.

Maduro Siempre se ha argumentado que detrás de la crisis política de 2019 había una conspiración de Estados Unidos para derrocarla. En realidad el gobierno de Maduro El no estaba equivocado En apoyo de estas acusaciones, Trump intervino durante sus años como presidente Washington Son abundantes en Venezuela. Baste decir que Estados Unidos ha reconocido a Quito como presidente legítimo Pasó tan rápido. Dado que Quito, el titular de la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano) aún no es una figura clave en la oposición venezolana y no lo ha hecho, parece extraño que una elección tan importante pueda tener lugar en tan poco tiempo. Disfruta de cualquier poder real dentro del país.

Negación de Maduro como presidente legítimo a favor de Guaidó Entonces confirmado Incluso con los aliados de Washington, incluida la Unión Europea. Hasta la fecha, algunos países, incluidos Egipto, Turquía, China, Rusia e Irán Para seguir reconociendo Maduro es el presidente formal.

Entre 2019 y 2020, hubo varios intentos del presidente Trump para prevenir y derrocar al gobierno de Maduro. Muchos Fueron declaraciones Por Washington, que no ha descartado la posibilidad de una intervención armada en Venezuela. En agosto de 2019, Trump decidió imponer más sanciones a Venezuela. El gobierno venezolano ha ordenado el congelamiento de todos los activos en Estados Unidos Y evitar transacciones con ciudadanos y empresas estadounidenses. Sanciones También fueron utilizados por la Unión Europea y posteriormente renovados por el Consejo Europeo el 26 de noviembre de 2021 por 12 meses más..

Venezuela ha estado plagada de sanciones estadounidenses durante más de 15 años. Inicialmente justificado Falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo. Más tarde, cuando Obama fue presidente, Se impusieron nuevas restricciones Falta de respeto a los derechos humanos, corrupción y Maduro fue acusado de actividades antidemocráticas por parte del gobierno. La reciente ronda de sanciones justificó precisamente la falta de transparencia durante las elecciones presidenciales de 2018.

Para el registro, debe recordarse Desde el 2013 (El año en que Maduro ganó las primeras elecciones tras la muerte del histórico presidente Hugo Chávez) El país ha celebrado hasta la fecha 3 elecciones presidenciales y varias parlamentarias y locales. Además, el informe preliminar del Movimiento de Monitoreo Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), que tiene la tarea de monitorear las elecciones locales en Venezuela en noviembre de 2021, Sobre todo ganó la Alianza Socialista, Confirmado por: «La votación se llevó a cabo en un entorno mejor que en el pasado».. Los partidos de oposición han declarado que no se presentarán a las elecciones parciales, pero han obtenido una victoria aplastante en 20 de los 23 estados. Observadores europeos, a pesar de encontrar irregularidades Sin embargo, lo confirmaron: «La estructura electoral de Venezuela se ajusta a la mayoría de los estándares internacionales básicos».

Las sanciones, la mala gobernanza y la corrupción han arrastrado a Venezuela juntos durante años Profunda crisis económica. Alto desempleo, dificultades para obtener otras necesidades básicas, incluidos alimentos y medicinas, Expulsaron a unos seis millones de venezolanos Del campo en busca de una vida mejor. Esta crisis humanitaria sin duda se ha agravado Tensiones políticas internasComo el intento de golpe de Guaidó y algunos líderes militares en abril de 2019, O prueba de secuestro / asesinato de Maduro Por mercenarios Contratista estadounidense SilverCorp USA en mayo de 2020.

A pesar de que Intento de trazar (Muy fallido) Implementado por Quito, puede haber sumido al país en una sangrienta guerra civil, y uno se pregunta por qué un sector de la comunidad internacional todavía lo reconoce como un presidente legítimo. La elección, en la que el partido de Maduro obtuvo una clara victoria el pasado noviembre, reafirmó la falta de apoyo popular venezolano a Guaidó. Él mismo, Comentó los resultados de las elecciones.«Necesitamos reconstruir y necesitamos unidad de propósito entre los diversos líderes de la oposición», lo que indica que no tienen control sobre las diversas fuerzas de oposición dentro del país.. Los críticos de la Venezuela liderada por Washington no han dudado en utilizar las elecciones libres como excusa para denunciar el trabajo del gobierno de Maduro, y se han apoyado en los derechos humanos y las libertades civiles del pueblo venezolano. Aun así, tanto Estados Unidos como la Unión Europea Entre sus aliados Se jactan de países que no han celebrado elecciones como Arabia Saudita u otros países como Turquía y Egipto que ciertamente no se enorgullecen de defender los derechos humanos en sus cualidades fundamentales. Aunque muchos Quejas de ONG Y activistas, arrestos indiscriminados, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas del orden egipcias, El gobierno de Abdel Fattah L-CC ganó, El pasado mes de marzo, la Unión Europea levantó las sanciones.

A la luz de estos ejemplos, uno se pregunta de dónde viene esta ira de Occidente hacia Venezuela. Como sucede a menudo Debe tenerse en cuenta una «coincidencia»: El enfoque y la ira de Washington por el incumplimiento de los derechos humanos se ha centrado una vez más en países con grandes recursos naturales (como Siria e Irán) o países que siguen el sistema económico socialista y no quieren sus intereses económicos (como Cuba). . Venezuela tiene que pagar por dos «errores»: tiene las mayores reservas de petróleo del mundo (Estimado en 300 mil millones de barriles) Y su administración fue nacionalizada Desde finales de la década de 1990, el presidente socialista Hugo Chávez ha destituido del poder a las multinacionales occidentales.

[di Enrico Phelipon]