Pesadilla en cadena, el escéptico Llornie: ‘Apuesta ridícula’

Superhéroes vamos vamos Están acostumbrados a que presenciemos partidos increíbles Reacción en cadena: Frases impecablemente construidas, intuición imposible para muchos y lenguaje característico por encima del promedio. Todas las cualidades que definitivamente le faltaban al primer episodio. El reto era entre los nuevos campeones, es decir TaraliniY los Estados Unidos, es decir: Copérnico. Ambos equipos fueron campeones del Al-Wefaq, como ellos mismos dijeron Marco Liorni«Es increíble.» Pero lamentablemente no en el buen sentido.





Ya en los partidos anteriores, que permiten recoger premios en metálico, los dos equipos no brillaron especialmente, sobre todo en relación a sus rivales. Pero él estaba enAcuerdo de beneficio mutuo, el partido decisivo para determinar quién se convierte en campeón. que hemos visto un Una larga serie de errores y traspiés Lo que llevó a que la audiencia extrañara aún más a Dai e Dai. Los copernicanos empezaron, y después de lo que pudo haber sido un comienzo prometedor, se enfrentaron a una serie de errores que les llevaron a terminar el partido con sólo una victoria. 2 palabras adivina qué. Pero lo que generó más discusión fueron los nuevos campeones, quienes en el episodio anterior eliminaron a Day and Day con una puntuación de 15 palabras. Las expectativas eran muy altas, pero fueron ignoradas: la carrera de Taralini con el sol había terminado 5 palabras Adivina qué, después de varias meteduras de pata que provocaron burlas en la web. En particular, cuando los compañeros preguntan qué es lo opuesto a «occidental«, respondió Carola (la miembro del equipo responsable de las conjeturas).del Sur«Lo que empeoró las cosas fue un error al hacer una pregunta que debería haber sido respondida».los Beatles«: Gabriele preguntó el nombre de la banda que incluía a Freddie Mercury, y el intento de Emanuela de rectificar la situación nombrando a John Lennon fue en vano, como respondió Carola, «reina«.

En definitiva, ambos equipos no dieron lo mejor de sí en el acuerdo ganador. Marco Llorni también se quedó Sorprendido Qué pasó: “Partido tonto”, dijo el presentador. «increíble». También esta claro En las redes sociales no escatimé Comentarios sarcásticos Sobre los errores cometidos por ambos equipos. “Qué vergüenza pero te das cuenta, devuélvenos a Simone, Marco y Mario”, leemos en Twitter. «Realmente no pudieron derrotar a los héroes, qué tontos están haciendo». O también: «¡¡¡Tú eres el que no adivinó el Oeste y Mario el que anoche adivinó el alpiste!!!! Pero ¿de qué estamos hablando?». Entre los comentarios de los fans también están aquellos según los cuales los autores querían esto en el episodio anterior. Dirigida por Día y Día Asígnales palabras que sean mucho más difíciles que las de sus competidores.