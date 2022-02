Después de un día de pie, quizás en el trabajo o entre los muchos compromisos diarios, sucede que tus piernas están especialmente cansadas.

A menudo nos sentimos pesados, rígidos e hinchados, y en ocasiones las molestias empeoran durante la noche cuando llegan los calambres.

Estos problemas pueden estar relacionados con enfermedades del sistema circulatorio.

Básicamente, la sangre tiene que subir desde la periferia de nuestro cuerpo, y por tanto desde las piernas, hacia el corazón. Esta vía tiene lugar dentro de las venas. Sin embargo, si las paredes venosas no son flexibles o las válvulas no funcionan correctamente, la sangre no subirá correctamente al corazón.

Esto puede causar que aparezcan las venas varicosas típicas, también llamadas venas varicosas. Estas hinchazones aparecen principalmente en el área de la pantorrilla y generalmente son de color azul o púrpura.

Además de la edad, que sin duda incide en el problema, hay que subrayar que la vida sedentaria también puede agravar esta situación.

Poco o ningún movimiento, junto con un gran peso corporal, pueden causar el problema. Además, te recordamos que las varices afectan principalmente a personas del sexo femenino y están genéticamente predispuestas a esta posibilidad.

Pesadez en las piernas, calambres nocturnos y picores serán tres síntomas evidentes de una mala circulación

Además de ser visibles, las varices también sienten el dolor y las molestias que pueden causar.

De hecho, señala que una de las sensaciones más comunes entre quienes padecen varices es el dolor en las piernas.

Por ello, el contorno del cuerpo parece más pesado y puede provocar picor en las extremidades inferiores, sobre todo en la zona afectada por las varices.

Además, la piel de las piernas, junto con la hinchazón, tirará, lo que eventualmente conducirá a una sensación de ardor. Lo que viene a ser una de las mayores molestias, los calambres o esas contracciones musculares repentinas que pueden causar mucho dolor.

Para contrarrestar los calambres, podemos probar Esta excelente sal de cocina, que sería muy útil en estos casos. Así, la pesadez en las piernas, los calambres nocturnos y el picor son los dolores más habituales en esta patología tan frecuente.

Cuidado con este error, que aumenta el riesgo de varices

Entre los diversos factores que pueden influir en el problema, está la costumbre de llevar siempre tacones altos. Especialmente si se usan mucho o por un período prolongado de tiempo, los tacones pueden forzar la circulación. Esto puede causar problemas, como venas varicosas.