Persona 4: Golden, la reseña

Que extraño escribir un Revisión de Persona 4: Oro Hoy. Atlus, en algunos aspectos muy recientes, salió por primera vez en 2008, incluso en PlayStation 2. Aunque quince años no es poco tiempo, este extraordinario juego de rol no se va a empañar ante un último lanzamiento.

Si es cierto que los gráficos ahora están anticuados, entonces lo que Persona 4 no logra con Polygonal, lo hace con diseños de una belleza sin límites y, de hecho, atemporales. La banda sonora también es básica: no queremos una bonita banda sonora de Persona 5, pero a partir de aquí el toque de Shoiji Meguro es fundamental, fusionándose a la perfección con el estilo visual del que ya no se puede separar. El elenco y el escenario dan un golpe de gracia: en comparación con la llamativa secuela, Persona 4 es mucho más íntima y cálida, y una vez completada, se entrelaza con nuestros recuerdos personales como si ese año hubiera pasado en el pequeño pueblo de Inaba, que es el telón de fondo de los acontecimientos que se cuentan en el juego, ya lo probamos.