‘Pero lo que son 4 peniques, eso es lo que gano.’ Luego publique los extractos bancarios

«¿Aquí ves? Puedo seguir y seguir…», dice. martina wismaramientras pasa el dedo por la pantalla de la tableta y muestra conversiones elegantes, casi todas de 20 mil euros cada uno, quien ha tenido fotos de luz roja publicadas en la plataforma OnlyFans, su «reino» durante cuatro años, con más seguidores que cualquier otro influencer. Lo hizo en un video subido a TikTok, mientras respondía a las críticas de quienes la acusan a ella (y a sus colegas) de vender sus cuerpos «por centavos».









Desde la supermodelo vagabunda hasta OnlyFans, la imitadora de Marilyn Monroe es una estrella: ‘Todo el mundo me quiere como pin-up’





‘Virgen a los 36, estoy esperando al príncipe azul’, pero la actriz abre perfil en OnlyFans









Martina Vismara, cuanto gana en Onlyfans





«Hoy gana el más inteligente -comenzó- poder ganar tales números haciendo un trabajo ‘ordinario’, incluso después de muchos años de estudio es realmente difícil y casi inimaginable. A menos que te conviertas en un megaingeniero espacial que construye naves espaciales capaces de llegar a Marte, o en un cirujano en Mado***. De lo contrario, si no tienes un nivel mínimo de talento, nunca ganarás ese dinero”.























Martina Vismara, estrella italiana de OnlyFans





Contundente, directo, casi brutal, al afirmar que eligió vender fotos calientes a los internautas para ganar dinero y vivir bien. Para evitar juicios, una forma indudablemente efectiva de aprovechar una amplia base de fans, compilada con tomas sexys. 22 años, de Legnano (Milán) Hoy tiene casi 7 millones de seguidores. en Instagram y otro medio millón en Tik Tok. Para ella, la popularidad era prácticamente una vocación.





Apasionada de la moda desde niña, con tan solo 17 años estableció su marca personal,club de moda martina«Y luego convertirme en el embajador de la bebida».explosión de energía«.

Luego el canal de YouTube y finalmente el éxito en otras plataformas. Irónicamente, casi nada se sabe de su vida privada. Muestra (casi) solo su cuerpo. Eso es suficiente y continúa.

elige la vida





¿lamentar? Ella no parecía tener nada en absoluto. Y como la más férrea de las sindicalistas, se defiende como el resto de la clase: “Sinceramente no quiero estudiar veinte años, me levanto a las cinco de la mañana y voy a hacer un trabajo que probablemente no tengo”. t hacer.» de sacrificios, así que sigue en esta vida, pero no vengas a enojarnos. Prefiero despertarme a las 11.00 am feliz, decir ‘qué hermoso día’ y hacer lo que me dé la gana».





Y, por último, el golpe final al desfigurado: «Yo no le hago daño a nadie y de verdad pago muchos impuestos. Amo mi vida y mientras no le haga daño a nadie, todo vale. Y a los que me acusan de mi falta de dignidad, les respondo que no se pagan los diversos gastos.

Última actualización: jueves 1 de junio de 2023 a las 23:09



© Reproducción Reservada