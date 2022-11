Pero es Mietta o Imma Polese, la ironía de la actuación de Francesco Paolantoni en Tale y Quali Show

Siempre es difícil juzgar y tomar en serio la actuación de Francesco Paolantoni y Gabriele Cirelli, incluso en este caso fue complicado. incluso en VI apuesta Del cuento y qué espectáculo hubo el habitual espacio expositivo al borde de la realidad con Gabriele Cirelli y Francesco Paolantoni. Esta vez hubo otra prueba complicada para la extraña pareja: la imitación. amadeo Minji Y el muerto. ¿Como le fue? Dibujé los barrios marginales del arreglo nuevamente esta vez. Todos se ríen en Twitter, Francesco Canino: «¿Pero es Francesco Paolantoni o está muerto?» Sentencias de Francesco Paolantoni y Gabriel Cirelli Las actuaciones de Francesco Paolantoni y Gabriele Cirelli son siempre difíciles de juzgar y tomar en serio, con la excepción de la extraordinaria interpretación de la tradición de Stan Laurel y Oliver Hardy. Jorge Panarelo: «Estoy llorando porque hiciste cómo envejecí a Paula y Chiara. Pensé que lo había visto todo, pero realmente no hay límite, no quiero saber lo que veremos la próxima semana». Loretta Joji: «¿Y qué podemos decir? Más que un sombrero, diría champú». Cristian Malgoglio: «Estoy realmente molesto porque Mietta y Minchi…». Es fácil reír aquí para la audiencia. Finalmente, Panarelo le pregunta a Paolantoni: “Si puede cerrar las piernas sentado porque nos molesta”. Francesco Paolantoni bromea: “Su vergüenza no es, sino porque está muy molesto”. Pero los amargos desacuerdos pronto surgieron más tarde.

Cirelli, Paolantoni e Izzo imitan a los tres tenores del cuento y a cuál, Malgioglio se ríe: «Los tres horrores»

Loretta Jogi contra Cristiano Malgoglio No fue un episodio sencillo para los jueces que también se pelearon, como en el caso de Loretta Goggi y Cristiano Malgoglio. Loretta Jogi le pidió a la ‘estrella’ que dejara de criticar a todos indiscriminadamente porque le falta respeto a la profesionalidad del programa. Sucedió durante Valeria Marini fue sentenciada, rechazada por todos Por su interpretación de Madonna con la canción «Vogue». Fue un sexto episodio lleno de emociones: realmente no faltaba nada. READ "Tuve una aventura con Cristiano Malgoglio", y por eso se acabó

