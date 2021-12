«Perdono pero se rumorea la familia»

Se habló mucho sobre el sentimiento entre Can Yaman NS Francesca Chelmy Y ahora un ex marido Señorita Italia, Stefano Rosso, Rompe el silencio: «Perdono, pero alguien de la familia hace un escándalo». Entonces, parece que la calma ha vuelto en la pareja, Pero las imágenes sospechosas que han aparecido en los periódicos en las últimas semanas han sido difíciles de comprender. Todo comenzó desde la reunión en el set.

Leer también> GFVip, Soleil: «El hombre que quiero está fuera». Malas noticias para Alex Bailey, este es Carlo Domingo

Kan Yaman y Francesca Chelmi

Entre el actor turco y la ex Miss Italia, que participó en el rodaje del largometraje ‘Viola come il mare’, nació una relación que generó chismes. Podría haber sido célibe después de que terminó su relación de conversación con Diletta Leotta, pero la actriz no lo fue. En el nuevo número del Che en los quioscos, en Gossip Pills, leemos que Rousseau habría perdonado a Chelmy, tras la primicia que suponía dos noches de pasión para los actores.

Can Yaman y Francesca Chelme, la pareja habla

Las imágenes que aparecieron en la revista dirigida por Alfonso Signorini, de hecho, sacaron a los dos de la misma puerta, la casa donde vive Chelmi cuando está en Roma. El supuesto noviazgo habría enloquecido a la familia de la ex Miss Italia. Ahora siempre leemos «a quién» que Russo hubiera perdonado esas fotos, pero seguimos hablando en familia.

Última actualización: miércoles 8 de diciembre de 2021 a las 13:28



© Reproducción reservada