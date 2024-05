“Perdóname por algunas notas fuera de lugar, toco con todo mi corazón”.

Escuchar “Si escucho algunas notas fuera de lugar, depende de los medicamentos que tomo: ahora ya no puedo confiar en mi cuerpo, tocaré con toda mi alma” De esta manera, el muy entusiasta Giovanni Allevi volvió a actuar en su pieza Ciudad en Concierto, diferente a las anteriores. Había tanta emoción en el concierto que, para calmarse, inmediatamente quiso probar suerte con el piano y se apoyó en las notas que le daban energía, después de tantas lágrimas, “para no sucumbir a una situación adversa”. destino.»

Giovanni Allevi y el mieloma: “Las picaduras, las gotas, la caída del cabello. Luego llegaron los 13 glóbulos blancos”.

Aplausos

El comienzo fue recibido con un largo aplauso de dos mil espectadores, incluidos los padres del compositor. El compositor, músico, director de orquesta y escritor no pudo evitar volver a tocar en vivo sin tener que hacerlo en su país de origen después de dos años de lucha contra el mieloma. Continuaron las referencias a la enfermedad que apareció durante el concierto: se expresó en las palabras, en el cuerpo, en esa música que pretende ser más fuerte que una guerra que aún no ha sido ganada, como repitió a menudo el artista. La actuación de “El pianista filósofo” fue ritualista y espiritual, tan intensa y arrolladora como una oración sentida, pero llena de energía, esperanza, fuerza y ​​coraje. Un viaje terapéutico y sanador, en el que participó todo el público, arrastrado emocionalmente durante más de hora y media de espectáculo. Un concierto que proponía inicialmente la canción «Aria», que por sí sola bastaría para explicar ese gesto de los brazos al final de cada canción del maestro, pasando por «No More Tears» y luego «Tomorrow», canción introducida en el último San Remo, con el que los alevíes expresan su conciencia de la necesidad y la importancia del mañana.

paz

Una lista de una veintena de piezas musicales, entre las nacidas ayer y las nacidas hoy, en las que se encuentran todos los temas más importantes para él, como «Nuestro futuro», que sugiere una lectura junguiana sobre la pérdida del contacto con la naturaleza, como » Te escribo», conmovedora confesión extraída de la entrevista privada que tuvo lugar con don Mauro Bartolini, fallecido párroco de Monticelli, víctima de un accidente automovilístico cuando sólo tenía 39 años.