«¿Penalti? El árbitro decidió eso, ¡tú dime la carrera del campeonato!»

Fue entrenador del Inter. Simón Inzaghi habló en el partido posterior al partido Turín–Inter, que acabó en empate gracias a los goles de Bremer y Sánchez:

«Perdimos nuestras fuerzas y jugadores en el momento crucial de la temporada, pero eso no tiene por qué ser una excusa. Tenemos diez finales además de la Coppa ItaliaDebemos recuperar lo más posible. Este partido llega en un momento complejo de partidos, y ahora estamos recuperando jugadores, fuerza, energía y resultados para estas 10 finales.«

Inzaghi Inter Scudetto

En el Scudetto سباق

«No creo que sufriera de la situación preferida, Sabemos donde empezamos ¿Cómo cambiamos las expectativas? estamos felices. Tenemos equipos por delante, no nos detenemos y jugaremos los últimos partidos de la mejor manera posible. Favorito no estáSomos muchos equipos los que damos vida a un gran torneo. con el Milán Perdimos, pero sabemos cuántas cosas no desaparecieron».

En el ciclo del castigo

«calificación de rigor Es el árbitro del partido, no quiero discutirlo. Ya hemos pagado este año con la expulsión con la Juventus y la exclusión tras el derbi.«