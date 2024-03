Pecador sorpresa de los Azzurri, primer entrenamiento en Miami con el campeón de tenis y fútbol

Lazo azul de Jannik Siner, el campeón de tenis con el que los aficionados italianos se despiertan por las noches y al que aplauden los aficionados al fútbol italiano, y cuyo entrenador le anima a hacer lo mismo. El número 3 del ranking ATP es el deportista del momento, y en Miami visitó a los campeones nacionales de Europa, en el primer entrenamiento de la gira americana. «Ahora sería fácil hablar de autodisciplina y motivación: basta con tomar una pequeña parte», dijo Luciano Spalletti a sus jugadores, pidiéndoles que siguieran el ejemplo de Siner, después de saludarlo con reverencias y aplausos.

Un estruendoso aplauso de todo el equipo también., alineados en círculo en la línea media. Sobre el césped del Chase Stadium de Fort Lauderdale, el estadio del Inter Miami donde juegan Messi, Donnarumma, Barella, Chiesa, Jorginho y los demás azzurri, comenzaron a trabajar recientemente, mientras era de noche en Italia, todavía aturdidos por la diferencia horaria y las 13- una hora de vuelo desde Roma.

Sinner, que participa en el torneo de Miami tras perder en semifinales en Indian Wells ante Alcaraz, llegó a saludar y fue recibido por el presidente de la Football Association, Gabriele Gravina, y luego por Gianluigi Buffon, jefe de la delegación. El tenista ganador del Abierto de Australia y ex portero campeón del mundo en 2006 inmediatamente comenzaron a abrazarse e intercambiar choques de manos. Bien hecho, no bien hecho, pero Buffon cedió su lugar (“Ya he dado lo que me correspondía…”) en homenaje al héroe de Sesto Busteria, de 23 años, que de niño también intentó tomar el Ruta futbolística, jugando en el Pulsini como mediocampista.Con predilección por el registro.

«Siempre te seguimos con gran orgullo – palabras de Buffon – Eres realmente hermosa, un buen ejemplo. Piensa, incluso mis hijos, que no siguen especialmente el tenis, están muy involucrados: es como si Luna Rossa estuviera ahí, todo» De repente todos se levantaban por la noche para ver la televisión y hablar sobre ceñida, sobre el viento… Ahora todos están viendo tenis». «Bien, estoy muy feliz», respondió Sinner con una sonrisa, y luego siguió con Spalletti para reunirse con Spalletti. el equipo.

El técnico nunca perdió la oportunidad de dar ejemplo a sus jugadores, a quienes ya había mostrado el camino hacia una nueva “disciplina” competitiva hecha de dedicación y motivación; Y también en esto, en cuanto a la gira americana, siguiendo los pasos de Marcello Lippi, que en 2004 mostró a Italia en Atenas como modelo a la campeona olímpica de waterpolo Citterosa.

Luego, una foto de grupo con Sinner rodeado de todos los jugadores, sonrisas y otras tomas con Spalletti, Donnarumma, Raspadori y Orsolini. Cita de mañana en el Estadio Italia-Venezuela: Sinner deberá estar presente, siempre y cuando su disciplina y entrenamiento no se interpongan en su camino.

