Patricia Rossetti quiere dejar GFVIP: ‘Herida como una niña’

La conocida Patricia Rossetti planea salir de la casa VIP de Gran Hermano tras lo ocurrido en el episodio

El día de ayer lunes 3 de octubre de 2022 se transmitió como siempre un nuevo episodio de Gran Hermano VIP por Canal 5 a partir de las 21:45 horas, episodio que se centró principalmente en el caso Marco Bellavia que fue testigo de muchas acciones tomadas por la redacción y los autores. .

En el post-episodio, Patricia Rossetti también exclama a Alex y Sully: “Alex y Solai siguieron comiendo esta pizza, estaban en mi paleta y pueden ver que era falsa. Recibieron un torrente de críticas y luego salieron bellas y tranquilas. Pero estoy empezando a decir, OK, Sully, ¿en qué profesión está? ¿Y Alex? Hizo cien escaparates hace 3000 años. Entonces es diferente. […] No puedo adaptarme a todas esas críticas. Si me juzgan por tonterías he hecho bien mi trabajo. Como «no publicaste bien» está bien. Pero ahora ¿por qué debería ser psiquiatra y si digo una frase equivocada me dan **? Hay muchas declaraciones falsas en la vida. Recordemos que no matamos a nadie».

Entonces la mujer manifestó que estaba pensando en irse de la casa. Estas son las palabras pronunciadas por Biccy: “Entiendo la lógica de los programas. También estaba hablando de un tumor en una niña y justo después de eso sobre el ballet. El terapeuta pasa al siguiente tema y se olvida del tumor. Pero nunca lo hice, estaba hablando de ballet, pero mi cabeza está casi igual que antes. Pero aquí hay quienes querían llevar agua a sus molinos y yo no lo merezco”.

«Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo emocionar a la audiencia, comenzar a aplaudir o asustarlos. Pero nunca he hecho esto en la piel de un invitado o de otra manera en general. Me iré ahora con gusto. Entonces no sé. Porque me siento herido y no lo merezco. No puedo analizar ahora. Tomaré ahora y me iré. Si me escucho a mí mismo me iré. Patricia Rossetti de Toscana tomaba y se iba. Pero creo que puedo pasar de cobarde. No superé esto porque no lo merezco, no puedo hacerlo y por eso también estoy pensando en salir».

«También está el factor económico y yo no escupo en centavos. Pero nunca pensé sólo en el dinero. Incluso con los chicos, nunca los he mirado. De todos modos, los 50 no te cambian la vida ni más ni menos. Lo más importante es que me siento bien conmigo mismo. A mis 63 años, ¿qué significado me dio y me enseñó esta cosa esta noche? La sensación de ser golpeado vive como la niña que roba mermelada”.