Patricia Rossetti: «Esperaba mal de Wilma» – Gran Hermano VIP

perdón por la situación, Milena el reclama «Creo que Wilma no te habla porque se siente incómoda». Al considerar a la cantante una persona orgullosa, cree que por el momento ella evita a Patrizia excepto por motivos personales.

De hecho, durante el episodio de ayer, la corista… Después de escuchar críticas sobre él. – no pudo evitar mostrar su amargura y durante la tarde decidió estallar con Milena. «No tengo nada de qué culparme y dije lo que dije anoche». exclama y agrega «No quiero discutir más»..

A pesar de su desacuerdo con su pareja, la corista cree que Wilma simplemente no le habla porque necesita algo de tiempo para transformarse en forma física; «Cuando te equivocas, el orgullo se lanza». Continuar y agregar «Él hace todo para evitar».. Hablando de lo sucedido, Patrizia también exclamó: «No me sorprendió anoche, esperaba un error de su parte». Sin embargo, admite que no quiere evitarla y quiere actuar con normalidad.

Aunque hay otro desacuerdo entre ambos, ¿serán capaces de aclarar su posición?