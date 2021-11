Patinaje mundial: Bustamante y Quintero entregan las primeras medallas a Venezuela

Caracas – Venezuela abre su medallero en el mundo del patinaje en la ciudad colombiana de Ibagué. Daniela Fustamonde (15) y Angie Quintero quisieron darle a «La Pequeña Venecia» su primer deleite.

A los 26: 12.229, Bustamante, que era muy joven, se colgó al cuello una medalla de plata en la categoría juvenil de 15 km. La colombiana de 15 años Mariana Sapporo cruzó la línea de meta en 26 minutos 12.081 segundos.

«No fui el único en conseguir esta medalla» – declaró a Fustamond al final de la carrera, y – «En la prueba me dije a mí mismo que debía darlo todo en pista porque todo es posible. Muchos me ayudan. Para esto yo Ayudé a mi medalla a Dios, a mis padres, a mis entrenadores, para que me ayuden a ganar. «Dedico a todos mis compañeros y a todo el equipo que estuvo conmigo a este Campeonato Mundial a Sebastian Parades, otro campeón mundial de Venezuela. Inspiración de niño ”.

Venezuela también celebró la medalla ganada por Angy Quintero, quien ganó el bronce en la Prueba Eliminatoria Senior 10km.

En el Campeonato del Mundo de Colombia, la selección italiana se encuentra actualmente sexta en el medallero con 3 medallas de plata y 7 de bronce. Encabeza la lista con 30 de oro, 19 de plata y 4 de bronce. Etapa China Taipei (4 medallas: 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce) y Francia 13 medallas: 1 de oro, 4 de plata y 8 de bronce).

(Por la redacción de Fiorente de Simone / Caracas)