Pascal y Torsi, rumores de separación: Francesca Fagnani (también) tiene algo que ver

Nueva bomba de Dagospia. En esta ocasión la web de Roberto D’Agostino es testigo del supuesto final de una de las historias de amor más sonadas de los últimos tiempos. De hecho, con un artículo publicado esta tarde, el portal anunció su ruptura. Francesca Pascal y la cantante Paola TorsiAgregando alguna historia de fondo sobre el final de su amor.









Francesca Pascal y Paola Torsi, adiós según Dagospia

El verano, como sabemos, es la época del amor y la separación. La temporada 2024 aún no ha comenzado, pero los grandes ya podrían haberse despedido en verano. Después de cinco años, El matrimonio entre la exparlamentaria Francesca Pascal y la cantante Paola Torci estaba a punto de terminar. Dagospia informó que “durante al menos un año el entorno de la pareja había estado susurrando sobre ‘crisis’, ‘discusiones’, ‘distanciamientos’, discusiones y rencores». Y no solo. Parece que también tendrá algo que ver con la crisis Francesca FagnaniEsposa de Enrico Mentana y presentadora de Belve. La aparición de Pascal como último invitado en el programa Rai 2 – según «Dago» – crearía fricciones entre ambos a causa de una insinuante broma dirigida por el ex parlamentario a la emisora. De hecho, al final de la grabación de la entrevista, la ex de Berlusconi se volvió hacia Fagnani y le dijo: «¿Puedo cortejarte ahora? Oh, no, estoy comprometido». Una salida ridícula, según el sitio web de Roberto D’Agostino, habría puesto celosa a Paola, quien no habría apreciado el «coqueteo» de su esposa.

Paola Torsi y Valentina Despare

Pero lo que pareció desatar la crisis decisiva fue la postura de la cantante, que apareció en un vídeo publicado en Instagram en el que aparece junto a la actriz de veinte años. Valentina Despari. Los dos compartieron escenario el pasado 7 de junio, con motivo del Festival Literario “Procida Cuenta”. En aquella ocasión, Paola y Valentina se tomaron varias fotos juntas en el escenario, donde se dieron un abrazo, para luego pasar las veladas del festival rodeadas de abrazos y sonrisas.





Publicado por Francesca Pascal

Por el momento, ni Francesca Pascal ni Paola Torsi han comentado la primicia de Dagospia. Sin embargo, no se recibió ningún rechazo.. Además, pocos minutos después de la publicación del artículo de Dagospia, Francesca Pascal compartió en Instagram un mensaje duro y algo sospechoso, que también podría leerse como un remate: “«Me debo la mayor disculpa porque soporté lo que no merecía»., leemos en este post. Un comentario que, según muchos, en realidad sería un insulto a su (¿ex?) pareja.