Parolin: «La esperanza no se pierde, la Santa Sede busca contactos»

«Buscamos contactos por ambas partes», afirmó el cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, refiriéndose a la labor diplomática de la Santa Sede en el conflicto de Oriente Medio. El cardenal explicó que se refería al gobierno de Israel y a la Autoridad Palestina. «Como decía San Pablo, es necesario ‘spes contra spem’, hay que esperar cuando no hay esperanza. Cuando hay motivos para esperar, es fácil, no como en este caso, pero hay que tener esperanza que podremos superar». eso». «Este es un momento trágico», dijo a la agencia de noticias ANSA al margen de la inauguración de la sede del Congreso Judío Mundial en el Vaticano. «Reitero nuestra enérgica condena de los horribles ataques y la toma de rehenes por parte de Hamás», dijo durante la inauguración de la sede de las Naciones Unidas. «Nuestros pensamientos y oraciones están con los rehenes y sus familias, y me uno al Papa para pedir su liberación inmediata”. El Centro Judío Mundial en Via della Conciliazione. Y añadió: «Los actos de violencia y terrorismo no ayudan en nada a resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Sólo traen un gran sufrimiento a personas inocentes». Al hablar del evento con la comunidad judía internacional, Parolin habló de “una velada importante de diálogo entre cristianos y judíos”, que “demuestra el vínculo que nos une como hijos de un mismo Dios”.