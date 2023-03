Parado en cuartos de final por Berrettini

Mala copia, realmente muy alejada del original. Eso fue suficiente para los primeros dos juegos, pero esta vez no lo fue. Y así en la velada italiana, Matteo Berrettini salió de escena en los cuartos de final del Arizona Tennis Classic, Challenger 175 Super Rich Championship (nueva clase introducida para 2023) con un pozo de premios de $220,000 para jugar En las canchas duras del Phoenix Country Club en la capital de Arizona.

El rumano de 26 años, No. 23 ATP y primer cabeza de serie del torneo (comodín), tras el triunfo en el primer derby ante Mattia Bellucci, No. 150 ATP, en el sorteo como lucky loser, nuevamente en dos sets ante el australiano VukicY Nº 186 del ranking, promovido por los playoffs, vendido 64 36 63, Después de dos horas de lucha, a Ruso Aleksandr ShevchenkoNo. 132 ATP, también clasificado.

Mathieu siguió corriendo con su saque: 7 aces (pero 4 dobles faltas) y un 61% del primer tiempo en el campo, de los que sacó el 83% de los puntos. Maluccio con el segundo servicio (solo ganó el 39% de los puntos) y es muy malo para devolver, en el primer servicio pero también en el segundo servicio del oponente.

En su primer encuentro, el primero en hacer un punto de quiebre fue Mathieu, que estaba en el tercer partido. grupo de apertura Entierra el balón en la red tras un rechace desesperado de su rival: Azul lo recupera con fuerza primero y luego sube 2-1. Sin embargo, en el séptimo juego, Berrettini combina medio desastre: el primero no entra y Matteo añade una falta de derecha, un revés no imposible a la red, una doble falta y otras derechas largas y anchas.

Y se introduce el separador (4-3). Shevchenko confirma la ventaja (5-3) y el rumano se queda en la estela (5-4). En el décimo juego, el joven de 22 años de Rostov-on-Don pierde un punto de set, con una doble falta presenta la oportunidad de romper el rebote a Berrettini, quien no lo aprovecha, luego en la segunda oportunidad para cierra el set firma 6-4 con un fuerte primero.