Para que la Diosa pueda quitarnos el Equipo 6

Definitivamente hemos prescindido del posadero. O mejor dicho, no tomamos en cuenta la variable Atalanta. el Sexto puesto italiano en la Liga de Campeones Los nerazzurri pendían del hilo por completo, y no sólo porque era así, sino que era necesario que la diosa ganara allí. Final de la Europa League ante el Bayer Leverkusenlo cual es bastante posible, pero también por la posibilidad de una competición en el torneo masculino. Gasperini Privaría a Italia de la posibilidad de traer a seis grandes equipos a Europa. Aclaremos: una lotería Juventus en contra de salernitanaen conjunto con el choque directo del lunes 20 de mayo entre Bolonia De hecho, los bianconeri abrieron una posibilidad que hasta ahora no se había considerado: que Atalanta podría entrar entre los cuatro primeros. Los cálculos se hacen rápidamente: los jugadores de Bérgamo deben recuperar el partido florentinoCon tres triunfos pueden llegar a los 72 puntos, cuota que nadie más puede alcanzar. Juventus y Bolonia Por tanto, pasará al quinto puesto. Teniendo en cuenta que para alcanzar el puesto de seis equipos en la próxima Liga de Campeones, el Atalanta tendría que ganar la Europa League pero no por encima del quinto lugar, el “daño” ya estará hecho.