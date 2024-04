Pero ¿por qué tengo que pagar tarifas exorbitantes para que me engañen o tergiversen? ¿Será posible que incluso con derecho a gobernar no sería posible eximir a los ciudadanos de este abominable impuesto? Pasa por los confines de San Remo, pasa por las retransmisiones propagandísticas confiadas a los malvados militantes, pasa por las molestas pausas comerciales que sólo aportan más dinero a los raïsti sobrepagados que sólo se justifica en las redes comerciales. ¿Pero la información debería ser también una burla para los contribuyentes?

Por ejemplo, ¿por qué el ataque ruso a Ucrania se considera una agresión tan despreciable que merece el envío constante de dinero y armas a Zelensky, mientras que el ataque de Hamás a Israel se considera un ataque accidental en cualquier caso? ¿Por qué debería convencerme de que mi pobreza debida al boicot a los negocios con Putin y Netanyahu es correcta y apropiada? ¿Por qué me informan todos los días del número de víctimas civiles que me informan Zelensky y Hamás? ¿Por qué los periodistas de la región rusoparlante de Donbás sólo entrevistan a personas leales a Ucrania? De hecho, sé la respuesta y la he mencionado varias veces en este sitio. Lo que no esperaba es El levantamiento global contra Israel. Pero también aquí, a través de la reflexión, se puede encontrar la respuesta. El pensamiento estadounidense despierto no es más que marxismo En otro nombre, como todo lo que es de izquierdas en nuestro país. El denominador común es un odio mortal hacia el Occidente capitalista, que hace que la gente incluso esté dispuesta a cortarse el pelo sólo para fastidiar a Occidente. Es decir, apoyar la ley Sharia.

Israel es un pedazo de Occidente en el mar islámicoDe ahí el odio. La brutalidad no provocada de Hamás, que se asemeja a la de los talibanes en sus cobardes ataques (mujeres, ancianos, niños, violaciones y decapitaciones) destinados a anular los Acuerdos de Abraham, ha provocado una respuesta de Israel -mediante cálculos- y aquí, de la ONU caída, Biden está incluyendo a todos para atacar a los israelíes. Pero no esconde misiles en hospitales y escuelas, ni protege a los civiles. Sólo quieren recuperar a sus rehenes y están dispuestos a hacer un intercambio desigual: cientos de prisioneros terroristas por cada rehén. No. El mensaje que se transmite es que los nazis judíos están bombardeando a palestinos indefensos. Pero nadie sugiere a Israel otra manera de liberar a sus rehenes. ¿Diálogo? ¿Negociaciones? ¿Con quién, con esta gente? Casi lo lograron, pero luego Biden permitió efectivamente que la ONU ordenara un alto el fuego en Gaza y Hamás, felizmente, retiró su oferta.

buen tiro. BidenSe sabe que tiene problemas personales con los musulmanes estadounidenses. Los europeos, después de llenar sus regiones de musulmanes, ni siquiera se enfrentan al problema de los votos, sino más bien al problema de degollarlos. ¿Pobres palestinos? Al menos en número, pueden rebelarse contra Hamás, que también se apodera de su ayuda. pero no. ¿El ejército israelí falló su objetivo y mató a siete colaboradores? Todos se están quitando la ropa. Hamás puede evitarle sufrimiento a su pueblo liberando a los rehenes. Más bien, se aferra a ellos con fuerza y ​​nadie lo acusa de ser la causa de todo lo sucedido. Todos los musulmanes, dondequiera que estén, se solidarizan… con los musulmanes, sean quienes sean. Pago la tarifa para escuchar la versión de Zelensky y Hamás, y eso es todo. El único consuelo -por así decirlo- es que conozco la historia y sé que Israel no olvida. Él ya conoce a sus enemigos. Ahora está haciendo amigos.

Renault Camilleri, 8 de abril de 2024

