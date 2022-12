Para pacificar a Colombia, reanudan conversaciones en Venezuela

Diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y rebeldes ELN (Ejército de Liberación Nacional) filmado en Caracas, Venezuela. los delegaciones Los participantes expresaron optimismo sobre los diálogos en curso. E invitar a otras naciones a Unirse a los tres países garantes Acuerdos de paz (Venezuela, Cuba y Noruega). Los Estados Unidos afirman tener un corresponsal especial. «allá reconciliación La que a todos nos gusta soportar y la renovación debe ir acompañada de una prórrogaUna alta dosis de esperanza. Y echamos de menos esto, como Servir a nuestras comunidades. Monseñor dijo a la Agencia Misionera del Vaticano que él también está desaparecido en nuestras comunidades videos monseñor Luis José Rueda Aparicio. Arzobispo Bogotá Preside la Conferencia Episcopal de Colombia.

Colombia tranquila

Arquidiócesis de Colombia insta a no perder la esperanza A falta de resultados inmediatos. “La esperanza se puede perder porque a veces vemos más lo negativo que lo positivo, desde hace muchos años estamos meditando, orando, trabajando y comprometiéndonos con Tema de Paz y Reconciliación. Como dice el salmista, cuando decimos paz, otros claman guerra. Parece que hemos terminado una etapa de la guerra y comenzamos otra. Y no solo a nivel regional y nacional, sino también a nivel internacional. los obispos de colombia Asignaron 450 «artesanos de la paz» para llevar un mensaje de reconciliación y esperanza a las distintas regiones. La esperanza no es lo mismo Decisión simple de voluntad personal.. Tampoco es un don puro de Dios totalmente ajeno a la responsabilidad personal. En cambio, es ccombinación de los dos”, destaca episcopal. Llamada a “mirar y Centrarse en los aspectos positivos Y sobre lo bueno que pasó. sobre los logros alcanzados. hacer b próximo paso.