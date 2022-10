«¡Para mí estaba el Napoli y ya! Me encantaba el Inter. En el Scudetto, el ídolo y Spalletti…»

Noticias de fútbol de NápolesEl delantero azul Giacomo Raspadori concedió una larga entrevista a Corriere della Sera. Cubrió muchos temas, de elección transferencia de mercado Para ir a la azul después de largas negociaciones hasta los aspectos adicionales. He aquí algunos extractos: “Soy un hombre normal y humilde también. Entreno el cuerpo, pero también la mente, el estudio y el deporte pueden ir de la mano, y son dos valores añadidos. No tengo tatuajes ni pendientes, simplemente porque no me gustan. ¿Es malo decir que simpatizo con el Inter?».

Raspadori, de Sassuolo a Nápoles. ¿Elección razonada?

“Una elección ambiciosa. querido. También fue diseñado y aprobado por mi familia. Siempre agradeceré a Sassuolo que entendió y estuvo de acuerdo con mi necesidad. Napoli me dio confianza y mucha confianza. Y sentí que podía responder de la misma manera. No temas, respeta el gran club donde aterrizaste, sí. Me sentí listo”.

Incluso ahora puede estar en la cancha y cometer errores, y eso aún puede suceder a su edad. Nápoles es un escaparate exigente.

“Tengo 22 años, en el fútbol no son pocos. La capacidad de cometer errores y levantarme me formó. Tal vez si no hubiera hecho este camino, habría luchado. De niño tuve muchas decepciones. Caerse y levantarse en una caja te condena, pero hasta cierto punto, eso me ayudó, aceleró el crecimiento. Por eso sentí que era el momento.

Algunos colegas de la misma edad eligieron al primer ministro. Has pensado sobre eso?

«El presidente del Gobierno es un sueño para todos, los que juegan al fútbol lo aman y lo admiran. Luego en la vida cada uno elige lo que quiere. Para mí estaba el Napoli y ya está. Cuando llegué tenía la confirmación de que estaba en el lugar correcto en el momento correcto de mi vida».

El equilibrio es un rasgo del que Napoli carecía un poco el año pasado.

“A menudo veía los partidos por televisión y el equipo era fuerte. Hizo cosas importantes, que no se daban por sentadas. También podría haber sido mejor, ¿verdad? Pero tal vez esto es crecimiento. Nápoles es un grupo que, también desde el punto de vista humanístico, tiene valores elevados. La armonía nos hace dar el mejor rendimiento”.

¿Podría ser este el momento adecuado para Raspadori?

“Somos muchos en los tramos superiores de la clasificación, y es demasiado pronto para decir quién cruzará la línea de meta. Milán, Inter, Roma, Atalanta, Juventus, y nosotros somos los que no nos ponemos límites”.

Spalletti exige en la cancha, ¿qué pides?

«Me pide que sea normal. Hacer las cosas que sé hacer. Me da libertad, para mí es la mayor forma de confianza».

Agüero, Di Natale, Paolo Rossi: ídolos con los que se le asocia de vez en cuando. ¿A quién estaba mirando?

«Agüero y yo también incluiremos a Rooney. Los encuentros son geniales, pero ser como ellos todavía requiere mucho. Ahora mismo estoy tratando de robarles algo a todos».