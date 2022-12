«Para enseñar matemáticas, nos deshacemos de cálculos y reglas» – Corriere.it

a Pietro DiMartino* y Roberto Natalini*

Tras las declaraciones de la ministra Valdetara sobre la necesidad de reformar la enseñanza de las matemáticas en la escuela, estos son los argumentos de dos estudiosos y expertos en educación matemática

A modo de introducción, afirmamos la creencia de que todo cambio en la enseñanza de las matemáticas parte de un diálogo con quienes enseñan matemáticas y con la comunidad investigadora en educación matemática (…). Debería quedar claro para todos que el significado de Maths Education for All, y más en general para las materias STEM (el acrónimo anglosajón de STEM), no puede ni debe reducirse de ninguna manera a la mera comercialización en el mundo del trabajo, pero debemos no te alejes del estímulo de un ministro que parte de la necesidad de profesionales altamente calificados en las disciplinas STEM. Así que solo digámoslo Para convertirte en un experto en análisis de datos, inteligencia artificial, mecatrónica o robótica, necesitas una base muy sólida en matemáticas y lógica.. La tecnología está cambiando muy rápidamente, el mundo del trabajo requiere suavidad y versatilidad, la capacidad de estudiar y mantenerse al día. Así, para la futura comercialización del mundo del trabajo, las escuelas deben evitar la tentación de reducir su enseñanza a una transferencia no monetaria de conocimientos prácticos que, especialmente en las disciplinas STEM, pueden quedar obsoletos en muy poco tiempo.