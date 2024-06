Papa: Jesús no tiene miedo de acercarse al pecador, incluso al más valiente

El nuevo libro del padre jesuita estadounidense James Martin se titula “¡Lázaro, sal!” Se lanzará mañana 4 de junio. (Libreria Editrice Vaticana) con una introducción del Papa Francisco. “En estas páginas – escribe el Pontífice – podemos ver la verdad de un cristianismo continuo y fructífero… Jesús no sólo habló de la vida eterna, sino que la dio”

Papa Francisco



Debemos estar muy agradecidos al padre James Martin, cuyos otros escritos conozco y aprecio, por su nuevo libro dedicado a lo que él llama “el milagro más grande de Jesús”: la historia de la resurrección de Lázaro. Hay muchas razones para estarle agradecido, y están íntimamente relacionadas con la forma en que escribió este texto maravilloso, emotivo y nunca predecible.

En primer lugar, el padre James hace hablar el texto bíblico: lo examina con la mirada y el estudio de los diferentes autores que han analizado en profundidad esta página bíblica, destacando sus diferentes aspectos, sus diferentes subrayados y sus diferentes interpretaciones. Pero este estudio es siempre “amoroso”, nunca distante y nunca fríamente científico: es la mirada de alguien que ama la Palabra de Dios y la historia de las acciones del Hijo de Dios, Jesús. Lea todos los argumentos y pruebas de los eruditos bíblicos que el Padre Martin informó preguntándome qué tan bien podemos acercarnos a la Biblia con el “hambre” de aquellos que saben que esta Palabra es verdadera y efectivamente la Palabra de Dios.

Dios “hablando” debería hacernos saltar de nuestros asientos todos los días. Por ser la Biblia el alimento que necesitamos para afrontar nuestra vida, representa el “mensaje de amor” que Dios ha enviado, a lo largo de los siglos, a hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares. Custodiar la Palabra, amar la Biblia, llevarla con nosotros todos los días con una biblia en el bolsillo, y tal vez incluso buscarla en el móvil cuando tenemos una reunión importante, una cita delicada, un momento de frustración… todo esto nos ayudará a comprender lo importante que es ser La Biblia es un cuerpo vivo, un libro abierto y un testimonio vibrante de un Dios que no murió, enterrado en los estantes polvorientos de la historia, pero que siempre camina con nosotros. , incluso hoy. Y también a ti, que estás abriendo este libro ahora, fascinado por una historia que muchos conocen, pero cuyo profundo y pleno significado pocos han comprendido.









Portada del libro LEV del padre James Martin «Bringing Out Lazarus»

Además, podemos ver en estas páginas la verdad del cristianismo continuo y fructífero: el Evangelio es eterno y concreto, y se refiere a nuestra vida íntima e interior, así como a la historia y a la vida cotidiana. Jesús no sólo habló de la vida eterna, sino que la dio. No sólo dijo: “Yo soy la resurrección”, sino que también resucitó a Lázaro, que había estado muerto durante tres días. La fe cristiana es la interpenetración permanente entre lo eterno y lo transitorio, entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Nunca el uno sin el otro. Si es sólo “base”, ¿qué la distingue de la buena filosofía, de la ideología organizada, del pensamiento articulado que sigue siendo sólo eso, de la teoría que permanece divorciada del tiempo y la historia? Si el cristianismo se preocupara sólo por el más allá, sólo por la eternidad, entonces esto sería una traición a la elección que Dios hizo, de una vez por todas, comprometiéndose con toda la humanidad. El Señor no pretendió encarnarse, sino que eligió entrar en la historia humana para que sea la historia de los hombres, el Reino de Dios, el tiempo y el lugar donde crece la paz, se forma la esperanza y el amor os crea. El Vive.

Lázaro, finalmente, es cada uno de nosotros. El Padre Martín, en este sentido, siguiendo la tradición ignaciana, nos hace identificarnos con la historia de este amigo de Jesús, nosotros también somos sus amigos, y también estamos, a veces, “muertos” a causa de nuestro pecado, de nuestras carencias y de nuestras traición. Frustración que nos degrada y destruye nuestro espíritu. Pero Jesús no tiene miedo de acercarse a nosotros, incluso cuando «apestamos» como un muerto que lleva tres días enterrado. No, Jesús no tiene miedo de nuestra muerte ni de nuestro pecado. Se detiene sólo en la puerta cerrada de nuestro corazón, la puerta que sólo se abre desde dentro y que cerramos dos veces cuando creemos que Dios ya no es capaz de perdonarnos. En cambio, al leer el análisis detallado de James Martin, se puede experimentar de primera mano el significado profundo del gesto de Jesús ante un cadáver «muerto», que emite un olor fétido, una metáfora de la podredumbre interior que el pecado genera en nuestras almas. . Jesús no tiene miedo de acercarse a un pecador, a cualquier pecador, incluso al más valiente y descarado. Sólo tiene una preocupación: que nadie se pierda, y que nadie pierda la oportunidad de sentir el abrazo de su amoroso padre. Un escritor estadounidense, fallecido en 2023, dejó una maravillosa descripción de lo que es la “obra de Dios”. El novelista Cormac McCarthy dice que uno de sus personajes habla así en uno de sus libros: “Dijo que creía en Dios incluso si dudaba de la afirmación del hombre de conocer los pensamientos de Dios, pero un Dios que fuera incapaz de perdonar tampoco sería Dios”. Sí, realmente es así: la función de Dios es ser perdonada.

Finalmente, las páginas del padre James Martin me recordaron una frase del biblista italiano Alberto Maggi, quien, hablando del texto del milagro de Lázaro, comentó lo siguiente: “Con este milagro Jesús nos enseñó no tanto como el muerto.» ¡Resucitarán, pero los vivos no morirán! ¡Qué hermosa definición llena de ironía! Por supuesto que los muertos resucitan, pero ¡qué verdad es recordarnos que nosotros, los vivos, no morimos! La muerte ciertamente llega, la muerte nos golpea, no sólo nuestra propia muerte, sino sobre todo la muerte de nuestros seres queridos, de nuestras familias, de todas las personas: cuánta muerte vemos a nuestro alrededor, injusta y dolorosa, porque es causada por las guerras, la violencia. y violencia. Del abuso de Caín hacia Abel. Pero tanto hombres como mujeres están destinados a la inmortalidad.

Todos lo somos. Somos media línea, para usar una imagen geométrica: tenemos un punto de partida, nuestro nacimiento humano, pero nuestras vidas están dedicadas al infinito. Sí, de verdad al Infinito. Lo que la Biblia llama “vida eterna” es esa vida que nos espera después de la muerte y que podemos tocar aquí con nuestras propias manos cuando la vivimos no en el egoísmo que nos entristece, sino en el amor que expande nuestro corazón. Fuimos creados para la eternidad. Lázaro, gracias a estas páginas del Padre Martín, es nuestro amigo. Su resurrección nos lo recuerda y da testimonio de ello.

Ciudad del Vaticano, 11 de marzo de 2024