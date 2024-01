Papa Francisco de Fabio Fazio a “Che tempo che fa”: “¿Renuncia? Posibilidad, ahora no.» Y sobre las parejas del mismo sexo: «Dios bendiga a todos» – Corriere.it

Ciudad del Vaticano “Algo, sí, Hoy me da miedo. Por ejemplo, esta escalada de guerraEsto es librar guerras en el mundo. Uno se pregunta: ¿Cómo terminará cuando las armas atómicas lo destruyan todo? ¿Cómo terminará? ¿Como el arca de Noé? esto me asustaY la capacidad de autodestrucción que tiene hoy la humanidad”.

Habla largo y tendido, Santidad el Papa. Entrevista de cincuenta minutos Donde dice que, entre otras cosas “Dios siempre perdona” y “Me gusta pensar que el infierno está vacío”. (“Pero lo que estoy diciendo no es un dogma de fe. Me gusta y espero que sea una verdad”). Vuelve a aclarar que por el momento es No piensa en dimitir: «No es un pensamiento, ni una preocupación, ni siquiera un deseo. Es una posibilidad abierta a todos los Papas. Pero, por el momento, no está en el centro de mis pensamientos, preocupaciones y sentimientos. Mientras Siento que tengo capacidad para servir, sigo adelante; cuando no puedo soportar, de ahora en adelante será el momento de pensarlo”.