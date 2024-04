Paolo Bonolis: “¿Separación de Sonia Broganelli? Lo pasé, no fue fácil. Hablé con Freddie Mercury y me dijo: «Estuviste amable».

aGiovanna Cavalli

Presentador: “Engañé a mi primera esposa, Diane. Con Laura Freddy fui feliz durante y después.»

Lo llamaron Pinocho.

“Yo era más un olfato que un niño, por lo que en la familia se moderó el tono. Mi mamá todavía me acosa. «Es fantástico ver a un hombre de 93 años atacar a otro de 63».

Tartamudeó.

“En casa eso era motivo suficiente para el ridículo si iba con mis padres. («Si-si-si-escucho papa-ba-papa…»)Añádelo: «Ah, escribe lo que vamos a hacer primero».. No, no me sentí avergonzado en absoluto. Luego pasó. si estas nervioso zagajó Incluso hoy, pero eso no me importa mucho”. Paolo Bonolis es inequívoco.











































































































¿Estaba juzgando a sus compañeros de clase?

“En la escuela éramos todos niños y cuando me gradué también aceptaron niñas”.

Se lanzó de todos modos.

“Traté de ser seductora, a veces la respuesta era sí, a veces no. A esa edad, no era la niña la que estaba estresada, eran las hormonas».

Christine, 26 años, francesa.

“Mi primera relación física. Un récord, creo. «Yo diría que es una relación subliminal».

¿eh?

«¿No lo entiendes? Entonces, en física existe la ley de Planck, por el menor tiempo posible. ¿Entiendes ahora? «Mi desempeño está en los anuarios».

Para impresionar, se jactaba de ser periodista.

«Utilicé métodos políticos, engaño de la palabra».

¿Miente mucho?

"Los que se necesitan. Cualquiera miente. Todos interpretamos lo mejor que podemos lo que los demás quieren que hagamos. Las mentiras suavizan los bordes y lo importante es no lastimar a nadie".

Acompañé a una amiga al test RAI y se la llevaron.

“Me preguntaron: ‘¿Sabes cantar?'” «No». «¿Bailar?» «No». “¿Él recita?” «No». «¿Silbar?» «No». «Bien, eres perfecta.» Todavía recuerdo al director Leon Mancini, era simpático, tenía los ojos tan grandes como sus ojos.

¿Y su amigo?

«Es una compañía de seguros».

Presentó “3,2,1… ¡Llama!”, un programa para niños. Presentado por Vasco Rossi.

“Agradable, sombrío. ¿enojado? «Yo era más que eso».

Con sus primeras ganancias se compró una Diane roja de seis caballos de fuerza. ¿Fue un sueño?

“No, necesitaba un coche. Bonita variación francesa. transferible. Una vaga inclinación, pero Xamamine fue suficiente”.

Su primer matrimonio con Diane terminó debido a su admitida infidelidad.

«Me di cuenta de que había hecho algo estúpido y lo dije. No fue fácil y entiendo su nerviosismo».

¿Arrepentirse?

“Sí, pero sucedió, jefe”.

¿Hace trampa a menudo?

“No, pero si ese fuera el caso no vendría a decir eso aquí. Encuentro que la belleza de una relación radica en la perseverancia en el compromiso. Todos somos traviesos y honestos al mismo tiempo”.

“Me casaré con Laura Freddy”, anunció. pero no.

«¿Ves? Está equivocado. Sucede. Tenemos que mantener la mayor calma posible y no hacer predicciones. Echamos mucho de menos a Pythias».

Pero estabas feliz.

“Siempre estoy feliz, antes, durante y después. simplemente no lo hagas allá Él piensa».

Nos dijo que los llevó en autos destartalados.

“Yo tenía esos. «Si prefería caminar, sólo tenía que decirlo».

Su verdadera esposa es luca llorenteQue ha estado con él desde 1991. Y durará contigo.

«Oh Dios, la habría encontrado más hermosa como esposa».

¿Alguna vez has discutido?

“No. Rompimos profesionalmente durante tres años, yo fui con Ray, él se quedó con Costanzo. Nunca discuto con nadie. Con Luca nos llevamos bien, es una persona especial, muy inteligente, frustrada y tranquila. una fase cuántica que es diferente de “Cuánto vivimos”.

¿Cómo lo haces?

«Nos aceptamos tal como somos y amamos nuestra diversidad, y ninguno de nosotros pretende cambiarnos unos a otros».

¿Vacaciones juntos?

“En Formentera.”

¿En una playa nudista?

«Sí. Él se quitó el disfraz pero yo no, ¿vale?»

¿Es la amistad un sentimiento más simple que el amor?

"Es una forma de amor que tiene límites ilimitados. El amor, por otro lado, requiere límites, pero no tiene por qué sentirse como una prisión. Hoy se ve más como un límite que como un horizonte".

¿Tienes amigos entre tus compañeros?

“Pero sí, por supuesto. Carlo Conti, Antonella Clerici. Estoy feliz de entablar una conversación con otras personas si las conozco. Pero soy reservado. «Y no me gusta la mundanalidad».

¿Sigues saliendo con los de antes?

«Sí».

¿Y que hacen ellos?

“Massimo es un broker, otro más, el último empresario en España. Lo amo tanto. Hablamos, jugamos al pádel».

¿Es bueno con la raqueta?

“Mucho. Pero ¿qué puedo decirme? Quiero ganar, pero acepto perder con calma. Pero sólo al final, ¿a qué juegas?”

San Remo 2005 ?

“Fui anfitrión de Mike Tyson. Durante el anuncio, el entonces director general Flavio Cattaneo protestó por su presencia. Le respondí: «Ya llegó. Si no quiere, díselo, no voy».

Apareció nuevamente en 2009. ¿Habrá trilogía?

«Por el momento no podemos ver las condiciones».

¿Qué vas a hacer el próximo año?

“Me quedo en Mediaset. Le prometí a Pier Silvio que haría otra temporada el siguiente Soy una persona de palabra”.

Se describió a sí mismo en una entrevista de la siguiente manera: «Soy un buen satírico».

“La sátira es como el colesterol. Está lo malo que lleva a la apatía. Y la bondad que combina la ligereza. Me gusta dar amabilidad. Me gustaría saber más de los que me rodean. Me quedé impresionado».

¿Y el directivo de Mediaset que le llamó “La Sombra Imperfecta”? ¿Hizo las paces con nosotros?

«Nunca más supe de él.»

Eres sarcástico, mordaz, te burlas de tu interlocutor.

“La gente entiende que estoy jugando y no se siente insultada. «Me gusta bromear sobre los defectos y las debilidades. Eso los hace menos importantes, de hecho, raros».

¿Silvio Berlusconi le pidió seriamente que fuera su portavoz oficial?

«Sí. Le dije: 'Señor presidente, ni siquiera voté por usted'. Fue amable y se rió mucho».

A los veinticinco años, en Londres, conoció a Freddie Mercury, con quien lo intentó. «Me encanta tu música, creo que es genial, pero tenemos horizontes hormonales diferentes», respondió. «Charlamos. Luego cada uno siguió su propio camino. Pero yo fui amable, ¿sabes?»

Sonia Bruganelli ha revelado que se jactaba de una riqueza increíble para cortejarla.

“No era fanfarronería, siempre me consideré afortunadamente rico. Si quiero ir de viaje, puedo ir. Si quiero cambiar el auto, puedo comprar uno nuevo”.

Finge ser dueño de un barco.

“Pertenece a los amigos. Pero si tanto le molestaba, ¿por qué vino aquí? La vida se trata de gustos. Los peces no se pescan simplemente con una caña”.

En la entrevista de arriba Galería de tocadorCon quien anunció en junio de 2023 el fin de su matrimonio, y dijo: “Estamos separados, pero más unidos que nunca”. ¿Y este sigue siendo el caso?

«Confirma. Tenemos tres hijos, necesitamos armonía… ¿Cómo se dice eso? Padres, eso es todo».

¿Decisión tomada o sufrida?

“Lo experimenté y lo compartí. ¿Cómo se puede esperar que alguien haga lo que ya no quiere, que sienta lo que ya no siente, que sea lo que ya no quiere?

¿Te molestó aceptarlo?

«Para mí no fue fácil, pero estuvo bien».

¿Se preguntó qué había hecho mal con Sonia?

«Confirmación. Y seguro que ella también».

También dijo: «El amor transforma, espero reencontrarlo lo antes posible».

“Ahora me siento bien así. Estoy lleno de amigos, tengo cinco hijos y dos nietos y el tercero nacerá en julio. Si sucede, sucederá. Y si no sucede, como dicen en Roma, está gordo».

¿Mirando al rededor?

“¡Siempre antes de cruzar!”