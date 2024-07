Pánico entre los demócratas y reunión de emergencia sobre Biden – noticias

«Estamos condenados.» Crece el pánico por la candidatura de Joe Biden en el Partido DemócrataEl temor predominante es que la situación pueda convertirse en un caos sin precedentes con la reapertura del Congreso. Para intentar unificar filas y decidir qué estrategia seguir, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, convocó una reunión de emergencia de los líderes del partido, muchos de los cuales esperan que el presidente decida retirarse el próximo viernes.

Aunque sólo cinco representantes pidieron públicamente que el presidente se retire de la carrera por la Casa Blanca, el peligro es que el número aumente con el paso de los días. El New York Times informó que había hablado con unos cincuenta miembros del Congreso exigiendo que Biden dimitiera, mientras que el Washington Post, citando a un asesor de algunos financieros importantes, informó que “por cada 10 personas que quieren que se vaya, hay una que quiere que se quede”.

«Nuestra misión es recuperar la Casa Blanca», dijo un demócrata invitado a participar en la reunión virtual. «En realidad, necesitamos tener una discusión familiar». Otro admitió y dijo: “Hemos terminado con Biden”, refiriéndose a la preocupación por perder no sólo la Casa Blanca, sino también el Congreso. En el Senado, al que Biden considera su hogar por los años que pasó allí, el jefe del poderoso Comité de Inteligencia, Mark Warner, intenta reunir a un grupo de senadores para pedirle al líder que se retire. «No sé nada», dijo el senador Chris Murphy a CNN sobre el tema. Y añadió: «El presidente debe hacer más. Esta semana será la semana decisiva». El congresista de California Adam Schiff también se ha mostrado cauteloso sobre las posibilidades de Biden, convencido de que la vicepresidenta Kamala Harris puede ganar de manera aplastante contra Trump.

Y añadió: «Vamos a votar por Harris de todos modos, incluso si Biden permanece en la carrera, porque está claro que no podrá gobernar hasta dentro de cuatro años. Entonces, ¿por qué no podemos votar por ella directamente y darle una oportunidad de establecer su posición?» «¿sí mismo?» preguntó el ex asesor de Obama y comentarista de CNN Van Jones. En cambio, el senador Bernie Sanders defendió al presidente y le aconsejó que cambiara de estrategia y se centrara en las políticas, no en la edad.

Para el republicano Lindsey Graham, uno de los aliados clave de Trump, Biden acabará siendo sustituido. Mucha atención se ha centrado en los próximos pasos de la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la única con capacidad política para mantener una discusión franca con el presidente sobre su posible salida. Muchos también miran a Jill Biden, la primera dama y asesora principal del presidente, para las elecciones más importantes. Mientras Rusia observa los acontecimientos desde lejos, ridiculiza y habla, a través del Ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, de una “escena desafortunada”.

Mientras el partido discute su futuro, Biden está en Pensilvania, uno de los estados clave antes de noviembre. Biden lo ganó en 2020, pero actualmente las encuestas lo muestran 4,5 puntos porcentuales detrás de Trump. En Filadelfia, se detuvo en una iglesia afroamericana: el presidente citó versículos de la Biblia, bromeó sobre su edad (“Parece que tengo 40 años”) y nos instó a “mantenernos unidos”. La bienvenida que recibió fue cálida y los presentes le gritaron: “Cuatro años más”. La siguiente parada fue Harrisburg, luego de regreso a Washington, donde Biden espera una semana crucial entre la cumbre de la OTAN y la presión para retirarse: se acaba el tiempo para una retirada.

La entrevista del presidente estadounidense con ABC no tuvo el efecto deseado para tranquilizar a los demócratas, muchos de los cuales creen que Biden debería irse.

Exmarido de Jill Biden: ‘Debería hacerse una prueba cognitiva’



Bill Stevenson, exmarido de Jill Biden, dijo estar «preocupado»: Joe Biden debería someterse a una «prueba cognitiva» porque parece «tener problemas». En una entrevista con el New York Post, Stevenson, que estuvo casado con la primera dama de 1970 a 1975, dijo que esperaba que Biden «permaneciera en la carrera y fuera derrotado por Donald Trump. Eso sería mejor para el país». «Mi vida fue mejor, la economía mejoró, todo fue mejor con Trump».

Trump se acerca a su compañero de fórmula, con J.D. Vance y Marco Rubio en primer lugar



Donald Trump está presionando para elegir a su compañero de fórmula y pretende anunciarlo quizás dentro de unos días, y ciertamente antes del 15 de julio, cuando se inicie la convención del Partido Republicano.

La atención se centra en dos nombres: por un lado, el senador de Ohio, J.D. Vance, y, por otro, Marco Rubio, aunque – como informa el Washington Post – el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, no ha abandonado definitivamente la carrera.

Al elegir a su segundo al mando, Trump está determinando en parte el nuevo liderazgo del Partido Republicano, un liderazgo que recogerá su legado y lo llevará adelante. De hecho, es probable que el representante encabece la lista presidencial en 2028. Por esta razón, la edad es uno de los requisitos básicos en la selección: Trump necesita un “joven” que lo apoye y luego vuele en las próximas elecciones. Rubio y J.D. Vance, de 53 y 39 años, tienen este importante requisito. Al igual que otros nombres que circulan para vicepresidente, incluida la congresista republicana Elise Stefanik, de 40 años, y el senador Tim Scott, de 58 años.

A pesar de superar su disgusto por el “pequeño Marco”, como lo llamó Rubio durante la campaña de 2016, Trump todavía parece inclinarse hacia Vance. El senador de Ohio, según informaron medios estadounidenses, ocupará el primer lugar. Autor del best-seller «Hillibilly Eleby», Vance está de su lado por su juventud, por ser un defensor de la clase trabajadora (los votantes que forman la base del movimiento MAGA) y por sus posiciones en política exterior que lo hacen contra la «guerra eterna», guerras sin final a la vista como Afganistán.

