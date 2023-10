«¿Pánico? Así luchamos» – Corriere.it

doctor Rosario Sorrentino Acaba de terminar diciendo que para tratar los ataques de pánico, además de los medicamentos, es necesario seguir un estilo de vida saludable, «levantarse temprano, hacer actividad física, especialmente caminar mucho, no fumar y no beber alcohol ni café». Y JuliaSorrentino también: “Papá, esta mañana solo tomé un café, ¿puedo tomar otro?”. «Sigamos adelante», dijo frunciendo el ceño. Además de padre e hija. Rosario y Julia también son médicas y pacientes.El famoso neurólogo la atendió y la trató de ataques de pánico, y ahora coescribieron el libro para la Editorial Alberti. Pánico 2.0: un trastorno que se puede superar. Ya es autor de libros superventas como El miedo puede salvarnos (Solferino Editore), estudia medicina para ser psiquiatra y escribe para Libero. «Mi padre es mi modelo a seguir, la persona que espero llegar a ser», dice. Cuando era niño, llegaba a casa y preguntaba: ¿Puedes explicarme el Parkinson? Y él: Mi amor, eres joven. Siempre lo veía al teléfono, entonces le preguntaba: ¿No puedes colgar? Y él: No, porque la gente está sufriendo”.

¿Está diciendo que lleva un año acosando a su padre y rogándole que escriba el libro con ella? ¿Por qué me importa tanto?

«Porque me curó y me devolvió la estabilidad mental que había perdido. Porque me enseñó a darle el nombre correcto al pánico y a la depresión. Y porque quería ser útil a los demás, pero no tenía las calificaciones ni la preparación para escribir un libro, y no quería hacerlo con nadie más que él”.

Doctor, ¿por qué pidió ayuda?

“Porque sabía lo urgentes que eran sus preguntas y que sólo los campeones saben lo que hay detrás de escena de un producto creativo. Ella escribe períodos largos, yo escribo períodos cortos; Ella tiene un signo de puntuación, yo tengo otro… Fue una experiencia hermosa pero agotadora.» Ella: «Él dice eso, pero se está poniendo emocional». Se despertaría a las cinco si tuviera una idea. Lo logró enviándose un mensaje de texto a sí mismo: «Me hizo sudar para seguir el ritmo».

Él: “Quería que el concepto expresara que cuando se trata a un paciente, ciertas reglas no se pueden negociar. Cuando doy recetas puedo parecer autoritario, pero sólo así se pueden obtener resultados”.

Julia, ¿cuándo y cómo llega el primer ataque?

“Hace diez años, cuando tenía diecisiete y sin ninguna explicación, todo estaba bien. Regresaba a casa después de ir a la peluquería y comencé a sentir taquicardia y hambre de aire… Sentí que mis piernas y brazos se deshacían, mis extremidades se paralizaban y pensé que estaba sufriendo un derrame cerebral. Quería una ambulancia, mi papá me dijo que estaba teniendo eso de lo que tanto había oído: un ataque de pánico. No dijo: Fue “sólo” un ataque de pánico. En cambio, me pidió que centrara mi atención en otra cosa, pero traté de convencerlo de que me estaba volviendo loco de dolor y que realmente estaba a punto de morir”.

Él: "El tratamiento no comienza con el primer ataque, sino sólo si el ataque se repite periódicamente y causa ansiedad y miedo a que regrese. En cualquier caso, ante los primeros signos, ya es buena idea cambiar de estilo de vida. De hecho, dedicamos un capítulo entero a la actividad aeróbica, que es terapéutica en sí misma".

Julia, ¿qué otros síntomas tienes?

«Un ataque no siempre se manifiesta de la misma manera. A veces sientes una sensación de hormigueo, otras veces sientes como si tuvieras un coágulo o un infarto o huyes del cine porque no puedes respirar». Por eso siempre te dices: esta vez no es pánico, es una enfermedad mortal”. Durante un tiempo, desde entonces tuve miedo de ahogarme mientras comía y tiraba a la basura miles de alimentos difíciles de tragar, como algas en rollos de sushi. Le dije: «Tengo alergia». Siempre me preocupó que no hubiera un hospital cerca. Una vez, unos amigos me invitaron a cenar, y cuando descubrí que estábamos, durante unos kilómetros, estábamos en Piamonte en lugar de Lombardía, y me quedé en shock, pensé: aquí no conozco a nadie, si pasa algo, ¿qué hago, adónde voy?

Él: "Quienes viven con ataques de pánico viven con el sentimiento de muerte y el miedo al miedo. Muchos no toman el tren, ni el avión, ni el coche, y tienen miedo de hablar delante del público y ser juzgados como enfermos mentales, por lo que se aíslan y evitan la compañía". Ella: "Tuve dificultades para salir de casa y comencé «Evitar a los amigos para no explicar mi extraño comportamiento. Y lo más importante: los ataques retrasaron mis estudios. En la universidad estaba bien preparado, pero no hice los exámenes porque me aterrorizaban. Sólo recientemente he podido dar cinco seguidas. Mi padre me enseñó a salir de mi zona de confort, subirme al avión nuevamente y «me hicieron una resonancia magnética y me regañaba como un médico si no seguía sus recetas».

Él: "No soy curandero ni chamán, es importante que el paciente también dé todo lo que tiene. Después de eso, Julia siguió este método porque vio que empezaba a sentirse mejor. Un ataque de pánico es un colapso del equilibrio, y yo lo defino como una "mentira cerebral": en ese momento, aunque estés sano, en el supermercado o en la cena, el cerebro quiere convencernos de que existe un peligro. no ahí.

¿Pero cuál es la razón?

«Básicamente, puede haber o no el trauma del abandono y hay una predisposición genética. La predisposición se debilita por eventos estresantes como el duelo o la mudanza, creando condiciones bioquímicas negativas en el cerebro que afectan el sistema de alarma de la amígdala, que señala no -Existen peligros mientras que el lóbulo de la corteza prefrontal, el lugar donde se planifican las acciones, decisiones y comportamientos, no reconoce que esos pensamientos desastrosos están fuera de contacto con la realidad.

¿Qué se debe hacer en caso de un ataque?

«Hay que hablar con la persona en pánico como si fuera una persona, y decirle que tienes otras cosas que hacer. Si haces esto, activas la red neuronal que lentamente envía pensamientos catastróficos a la puerta. Otro consejo es el Técnica de la escalera: hay que elegir dos o tres recuerdos buenos, y en caso de ataque concentrarse en ello, o hacer otra cosa, poner la casa en orden en lugar de escuchar los síntomas: la política de pánico controla el flujo de nuestros pensamientos, distorsionando nuestra percepción de la realidad. Hay que decir, como si fuera un dolor de cabeza: Lo siento, estoy sufriendo un ataque de pánico, saldré y volveré en cinco minutos.

¿Qué deberían o no deberían hacer los familiares y amigos?

«Nunca deberían preguntar: ¿Cómo te sientes? Pero sí deberían distraer al paciente y hacerle hablar de otra cosa».

Ella dijo: “Cuando estaba enferma por la noche, mi amiga me preguntó qué números eran divisibles por tres hasta que pasó el ataque. Luego, poco a poco, comencé a despreocuparme y a pensar: no soy culpable de estar enferma. Dejé de preocuparme por el juicio de los demás. Por eso aprecié tanto a Fedez cuando dijo eso. mensajero «Tengo que cuidar mi salud mental». Durante las cenas, tomaba descaradamente medicamentos psicotrópicos porque estaba cansado de que la gente me preguntara por qué no bebía. Si me preguntan por qué tomo sustancias psicotrópicas, pregunto: ¿Por qué, qué tiene de extraño?

Él: "Muchas personas ocultan los ataques de pánico porque dicen: no tienes nada, sentirte bien depende sólo de ti. Pero esto no es cierto: el trastorno de pánico está en el manual de diagnóstico de MSD, al igual que enfermedades como el infarto o la migraña. Pero sufrir en silencio tiene un costo emocional. Además, existe un prejuicio social hacia las sustancias psicotrópicas. De hecho, muchos recurren a mí como último recurso, quizás después de años de psicoanálisis. En cambio, son necesarios medicamentos psiquiátricos. En ocasiones, puede resultar útil combinarlo con una psicoterapia cognitivo-conductual breve. Cuando mi hija me dijo: Papá, todos deberían saber lo que tengo y lo que como, porque nadie debería avergonzarse de los ataques de pánico y la depresión, significó mucho para mí. Ella: "Si no hubiera sido por los medicamentos que me permitieron salir de la etapa crítica, no hubiera estado lista para el tratamiento psicológico".

¿Por qué, doctor, no le tenemos miedo a las sustancias psicotrópicas?

"La hipótesis es que apoyo la hipótesis de que en el trastorno de pánico, aunque el epicentro sea el cerebro, el ataque es físico. Tu corazón siente como si quisiera salirse del pecho, tu visión se vuelve borrosa o pierdes el equilibrio… Los medicamentos psicotrópicos actúan tanto a nivel físico como sobre el interruptor de la señal de alarma, la amígdala. En cuanto a la adicción, es un falso mito provocado por tomar benzodiazepinas uno mismo. Actualmente, al menos dos millones y medio de italianos sufren ataques de pánico, pero la buena noticia es que pueden tratarse. Mi gran ambición no es coleccionar pacientes, sino antiguos pacientes".