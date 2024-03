Países Bajos, Wilders no será primer ministro. Los técnicos nos dirigimos hacia el gobierno – Corriere.it

El líder antiislámico de extrema derecha holandés, Geert Wilders, ha anunciado que no se convertirá en primer ministro debido a la falta de apoyo de los partidos políticos con los que intenta formar una coalición gobernante. “No puedo convertirme en primer ministro a menos que todos los partidos de la coalición me apoyen. “Ese no fue el caso”, dijo Wilders unos cuatro meses después de las elecciones generales.