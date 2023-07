Pagar a los acreedores de EE.UU. con petróleo para evitar la confiscación de sus activos en el exterior

Partido de la oposición venezolana STú preparas una propuesta Lo que implica exportar 200.000 barriles diarios de crudo a un síndico, que pagará a los acreedores que han reclamado diversos bienes venezolanos en el exterior.

Los tenedores de bonos y los acreedores están embargando los activos extranjeros de Venezuela en los tribunales estadounidenses por falta de pago, y estos pagos, de 20.000 millones de dólares, superan el valor de los activos extranjeros de Venezuela. Según esta propuesta, el síndico recién nombrado enviaría 200.000 barriles por día de petróleo crudo a los Estados Unidos. El petróleo crudo que se desviará a los Estados Unidos se vende actualmente a China.

Sería doloroso regalar 200,000 barriles por día de petróleo crudo que tanto necesita para generar ingresos al país en crisis, pero el país vende ese petróleo a China con un descuento de alrededor de $ 20 por barril. Si Venezuela termina vendiendo ese petróleo a los Estados Unidos, podría recuperar ese descuento, incluso si solo se usa para pagar la deuda, que no genera ingresos para usar en ningún otro lugar. Si Venezuela no puede o no quiere cumplir con este plan, se enfrenta a la posible disolución de la refinería Citgo, el activo más valioso de Venezuela en los Estados Unidos, que podría ser ordenada por los tribunales a partir del otoño.

La propuesta aún requiere la aprobación del régimen de Nicolás Maduro y Washington. En enero, Washington aprobó una licencia que permite a Chevron transportar 134.000 barriles por día de crudo venezolano a la Costa del Golfo de EE. UU. Sin embargo, su implementación permitiría la interrupción de costosos procedimientos legales que benefician únicamente a los abogados.

Venezuela exporta actualmente 715.000 barriles diarios de crudo y productos refinados, según los últimos datos de junio, por encima del mismo período del año pasado.



