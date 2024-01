Padres mayores, ¿qué hacer si rechazan la atención y el tratamiento?

Cuando los padres crecen, casi se produce una inversión de roles, porque sus hijos tienen que cuidar de ellos, especialmente cuando están enfermos. No es sólo un deber moral, sino que también es un… Obligación legal. Sin embargo, a menudo los padres Rechazan tratamiento y tratamiento.generalmente porque temen perderindependencia Y la dignidad, que pone a los niños en una situación cuanto menos complicada. Esto es lo que puede hacer según la ley.

Los padres ancianos rechazan cuidados y tratamientos: ¿qué hacer?

¿Qué sucede si los padres rechazan el tratamiento y el tratamiento?

Cualquier persona con padres ancianos habrá sido testigo de esto. Rechazar ayuda, incluso cuando sean presentados por familiares o los propios niños. Las razones son muchas y luego se ven afectadas por el estado de salud de los padres, y algunas circunstancias contribuyen a ello. confusiónInestabilidad e incluso agresión, lo que convierte el momento del tratamiento en un infierno.

La consecuencia más grave es sin duda la relacionada Deterioro del estado de salud De padres que lo necesitan en su lugar Tratamientos médicos Y basado en tomando medicamentos. Sin embargo, incluso en personas clínicamente sanas, la negativa a recibir ayuda puede tener resultados perjudiciales. Pensemos, por ejemplo, en quienes sufren dificultades de movilidad debido a:los ancianos No quiere ayudar con las tareas diarias.

Esto último puede llegar a ser muy peligroso si los padres no tienen plenas capacidades físicas o mentales y pueden provocar accidentes. Por otro lado, también sucede que los padres simplemente no son capaces de proporcionárselo y por eso sufren diversos inconvenientes (quedarse sin gastar dinero, en una casa sucia, etc.).

En el fondo, pero no deben subestimarse, están las consecuencias penales para los niños. el El delito de abandono de persona incapacitadaDe hecho, supone la impotencia de la víctima y, por tanto, la invalidez de su negativa a recibir asistencia. Incluso cuando los padres pueden y están dispuestos a comprender, las cosas no son sencillas.

Los niños que no brindan cuidados y asistencia, incluso si se niegan, pueden ser acusados ​​de un delito Violación de las obligaciones de apoyo familiar.. En resumen, debemos asegurarnos de que los padres estén bien atendidos, independientemente de sus deseos al respecto.

¿Pueden los niños obligar a sus padres a cuidar de sí mismos?

Dado que los niños pueden ser acusados ​​de dos delitos si no cuidan de sus padres ancianos, se podría pensar que tendrían derecho a recibir Oblígalos a cuidarse solos.Tomar medicamentos y aceptar tratamientos y tratamientos. Nada podría estar más mal, e incluso así existen diferentes tipos de delitos (por ejemplo, Violencia y amenazas o malos tratos).

Ni siquiera es posible emitir uno. Acuerdo escrito Cuando los padres rechazan el tratamiento porque no lo recibirán Sin valor Exención (y menos aún si los padres no pueden).

Sin duda, la primera solución es intentar obtener un diálogo Con los padres y explicándoles lo que necesitan para su salud, atendiendo todas las peticiones inofensivas y sin limitar su independencia (cuando sea posible). En este proceso necesitas ayuda Trabajadores de la salud y médicos.para conocer cuáles son realmente las necesidades y soluciones.

La atención sanitaria es fundamental, al igual que el apoyo psicológico, sobre todo para comprender qué postura adoptar y qué tratamientos no pueden verse comprometidos.

¿Qué hacer si los padres se niegan a ayudar?

Si los padres siguen negándose al tratamiento, sólo queda emprender acciones legales solicitándolo al juez. Designar un oficial de soporte. De este modo se puede proteger principalmente a los padres, ya que el responsable de apoyo podrá, dentro de los límites de la ley, tomar decisiones en su nombre, incluso e internarlos por la fuerza en un centro de atención sanitaria adecuado.

En segundo lugar, los niños cumplen con sus obligaciones legales al tiempo que se protegen de posibles consecuencias penales, que no son nada leves. Pero esto no excusaAsistencia material Hacia el padre (en el caso de que rechace esa moral o la falta de hijos en este sentido). El juez es quien espera una Subsidio de manutenciónTeniendo en cuenta las necesidades de los padres y las posibilidades económicas de los hijos.

Evidentemente, no se nombrará un responsable de apoyo si los padres son plenamente capaces de velar por sus propios intereses. Sin embargo, la obligación de pagarlo sigue siendo alimentos Si lo necesitan, también es útil para brindar su propia atención y tratamiento de forma independiente.

Desafortunadamente, si los padres rechazan el tratamiento médico pero están Completamente capaz de comprender y desear. No hay solución legal para rescatar. Puedes intentar impresionarlos y mantenerte cerca de ellos.