En las proximas semanas, Se espera que Rheinmetall abra una planta de producción directa de municiones en UcraniaVinculando así la artillería ucraniana con la artillería de la OTAN. Esto lo convierte, a los ojos del Kremlin, en uno de los activos occidentales más importantes. también Los grandes planes de rearme alemanes pasan por la Compañía de RenaniaBeneficiario de fondos públicos privados.

Todavía se conocen pocos detalles sobre el ataque en sí. de acuerdo a cnnLa inteligencia estadounidense había advertido a los servicios de inteligencia alemanes sobre los preparativos que habían tenido lugar en los últimos meses. Papperger fue puesto bajo vigilancia. el Tiempos financierosquien escribió sobre él entre los primeros, informó esto La seguridad de Papperger es de «primera categoría»Y el gerente disfruta… Un dispositivo de protección federal similar al del canciller Olaf Scholz. Por su parte, él no se permitió tener miedo. Ayer por la tarde emitió un comunicado a Tiempos financierosDiciendo que «allá cnn Y no mira al cieloLo que indica que las noticias relacionadas con él son ciertas. Añadió una larga entrevista nocturna con había ganadodonde afirma que no hay vuelta atrás, que Europa creía que un escudo nuclear era suficiente contra Rusia Si bien existe una clara necesidad de armas convencionales. dijo que no tenia miedoincluso si conlleva riesgos personales.