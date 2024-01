Otro partido sólido del 22 veces campeón de Grand Slam

Haga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

Y esto termina aquí transmisión en vivo Del partido de Rafael en octavos contra Brisbane NadalRecuerda que mañana se enfrentará a otro australiano, Jordan Thompson.

11.08 Cuatro aces a uno para el Mallorca, cuyo servicio fue peor que en el partido contra Thiem, pero aún así tomó algunos riesgos. Con el primero en el campo consiguió el 80% de los puntos, frente al 57% de su rival, demasiado ligero para preocupar al gran Rafa, sólo 2/11 con el segundo para el australiano. Kubler, que también cometió 3 dobles faltas al igual que su oponente, dijo la verdad.

11.06 Otro partido fuerte del campeón de España, que vuelve a ganar dos sets a cero y se clasifica para cuartos de final, sumando puntos importantes a la tabla de goleadores. Ahora el listón se elevará, con un partido contra Jordan Thompson en el horizonte. El australiano, si supera su intimidación, podría sorprender al 14 veces campeón de Roland Garros.

11.05 Nadal b. ¡Kübler 6-1, 6-2! El español, que esta vez tuvo que anular al menos tres puntos de break a lo largo del partido, acabó el partido en una hora y 22 minutos, pero también dio la impresión de estar presente hoy.

40-15 El golpe de derecha es ancho y fuera de la barra.

40-0 Nadal penetra de maravilla el golpe de derecha.

30-0 As (4to).

15-0 Primer ganador para Nadal.

5-2 Otro error de derecha, otro break.

40-Golpe de derecha de Kubler fuera del alcance de los metros.

40-40 inmediatamente después del Campeonato Mundial de Australia.

¡Victoria de revés 40-30 en un corte de Cobbler! ¡asombroso!

40-15 primer ganador.

30-15 Gran recuperación ajustada del campeón de España. El disparo de Kubler fue excelente.

30-0 La recuperación de Nadal de un golpe de derecha es amplia.

15-0 Servicio y derecha de Kubler.

¡4-2 segundos estupendos y un gran golpe de derecha interior!

40-15 Derecha larga esta vez.

40-0 a gran ritmo, demasiado para Kobler. Nadal cierra el balón con un golpe de derecha.

30-0 Saque y derecha al descanso.

Servicio de 15-0 y un golpe de derecha de Nadal para abrir este delicado sexto partido.

3-2 Segundo ganador.

40-15 Revés de Nadal a la red.

30-15 primer ganador.

15-15 Doble falta (3º).

15-0 Gran ataque de derecha de Kubler.

3-1 saque, derecha y el partido vuelve a tener ventaja y se anula el punto de break.

A-40 Gran revés del español en la línea.

40-40 La barra prepara la pelota para un cómodo golpe de derecha de Nadal.

30-40 Doble falta (2ª).

30-30 El revés de Nadal es largo.

30-15 primer ganador.

15-15 Precioso revés diagonal del australiano.

Victoria con servicio de 15-0 para Nadal.

2-1 Servicio y acoplador frontal.

40-0 As (1º).

30-0 Este revés también es ganador.

15-0 Gran derechazo de Kubler.

2-0 ¡Saque y volea de Nadal!

¡40-30 puntos es genial! Hermosa defensa de Kubler, quien luego se rindió y falló un tiro de derecha después del regate.

30-30 Falta de Nadal en el golpe de derecha.

30-15 Golpe de derecha de Kubler acaba en la red.

15-15 servicio y frente.

0-15 La derecha de Nadal se va desviada.

1-0 a cero, Kubler parece estar sufriendo gravemente un dolor de epicondilalgia (codo de tenista).

0-40 Vuelta de Nadal, con revés a la red de Kubler.

0-30 doble falta (2ª).

0-15 ¡Qué respuesta tan adelantada! A la velocidad del rayo, a los pies de Kubler.

Regresó cuando se acabó la hora.

Nadal lleva algún tiempo fuera de acción.

Servicio de zapatero. Más tratamientos de codo para él.

Nadal Kübler 6-1. Terminó el primer set salvándose del 15-40, los dos primeros puntos de quiebre del torneo.

Servicio ganador y volea A-40.

40-40 Nadal anula dos puntos de quiebre.

15-40 revés largo.

15-30 primer ganador.

0-30 Nadal realiza un golpe de derecha.

0-15 doble falta (2ª)

5-1 Precioso intercambio ganado por el australiano manteniendo el servicio y el primer juego del partido.

40-15 último primero.

30-15 Servicio y Kubler gana la volea.

15-15 primer ganador.

0-15 Coloca el golpe de derecha como quiere Nadal.

Vamos a empezar de nuevo.

La fecha límite médica de Kubler. El epicóndilo parece ser el tema del problema.

5-0 en servicio y derecha.

40-15 Servicio y derecha de Nadal.

30-15 Saque y volea castigado por Kubler.

30-0 Mismo escenario que el punto anterior, pero con un golpe de derecha.

15-0 Intenta anticipar el segundo con un revés de Kubler desde fuera.

4-0 y concluye con salto de Verónica al estilo panata!!!! Un partido de 10 minutos ganado por el español.

40-A ¡No lo puedo creer! Mete un derechazo en una espalda muy tramposa y Nadal explota, seguidor ilusionante, merece los mejores días, ¡qué jugó!

40-40 ¡Nadal es excelente defendiendo, cambia y juega una bola corta precisa!

A-40 ataca a Cobbler y anota.

Respuesta 40-40 en el pie delantero de Nadal.

¡¡A-40 gratis!! Primer golpe de derecha del partido para Nadal.

40-40 Revés largo para Rafa.

Primer ganador del A-40 para australiano.

40-40 Aumenta la velocidad con su revés, luego cambia a su derecha y termina el cambio, Nadal.

A-40 Otro revés en la red, balón de partido, el primero para Kubler.

40-40 Revés en la red.

30-40 Remate de revés del español que se va a la red.

15-40 Maniobra de Nadal con su derecha izquierda y un error de revés para contener a su oponente. Como se dijo al principio, poco se puede decir de los “bigotes”.

15-30 Kubler se acerca a la portería tras un buen contraataque.

0-30 ¡Emocionante revés diagonal del español, ganador!

0-15 Este revés de Kubler también es largo.

3-0 Puntuación parcial 12 puntos a 1 para iniciar este partido. El caso es que el único punto de Kubler fue una doble falta del 14 veces campeón de Roland Garros.

40-0 Kubler golpe de derecha a la barra.

30-0 As (3º)!

15-0 As (2º)!

2-0 Nadal responde con un golpe de derecha y el australiano no puede hacer mucho. ¡Descanso instantáneo!

0-40 ¡Gran maniobra de revés del español! No mantiene el golpe de derecha de Kubler en la cancha.

0-30 doble falta (primera).

0-15 Excelente pasador con derecha de Rafa.

1-0 revés de Kubler en la línea. Nadal mantiene el servicio, cede un punto y cedió un total de 6 contra Thiem.

Serie 40-15 de piezas traseras para ambos. Excelente aproximación de Nadal que obliga a Kubler a realizar un pase difícil por la línea.

30-15 Ganador del primer lugar.

15-15 doble falta. Un comienzo especial para el servicio de Nadal.

15-0 Ases (1).

Servicio de Rafael Nadal

9.36 Entonces, en lo que respecta al juego, Cobbler tiene un límite. Su peso de bola no está mal dada su longitud, y su saque también, pero se enfrenta al mezclador español. En cada ocasión intentará que juegue por encima de su cabeza, especialmente con su revés, con el que Kubler tiene un poco más de dificultad.

¡9,33 jugadores en el campo! Saludo a Nadal, que entra a la cancha detrás de su oponente, a pesar de su ranking.

9.30 ya estamos aquí! Los jugadores pronto estarán en el campo. Estadio Pat Rafter Empacado y listo para recibir a una de las leyendas de nuestro deporte. Los recogepelotas ya están en el campo.

9.25 Os traemos las predicciones del ranking de Nadal para el torneo de Brisbane (recordad que pueden variar en función de los resultados de otros jugadores en esa zona del ranking):

Fundación Qatar: No. 452 en el mundo

sexto: 348

F: 276

W.: 207

9.20 En unos 10 minutos Kubler y Nadal estarán en la cancha. Os recordamos que Rafa ocupa actualmente el puesto nº 672 del ranking ATP. Si gana, al menos volverá al top 500 y obviamente necesitará un logro, como ganar los 250 de Australia.

9.14 Dio excelentes señales en el primer partido después de 350 días contra Dominic Thiem, ganando 7-5 y 6-1 sin dar la impresión de tener dificultades. ¿Qué podemos esperar hoy? Quizás una combinación más sencilla. Pero como sabemos, nada es fácil cuando llevas tanto tiempo alejado de las pistas, ni siquiera si te llamas Rafa Nadal.

9.10 ¡Buenos días! En unos 20 minutos, el campeón de Grand Slam regresará a la cancha para su partido de segunda ronda contra Jason Kuebler.

Buenos días amigos de OA Sport y bienvenidos a transmisión en vivo El segundo partido de Rafael en 2024 Nadal contra jason ZapateroRonda 16 del ATP 250 de Brisbane.

La leyenda española volvió a la acción, 350 días después de su última aparición, el martes contra Dominic Thiem. Hoy habrá otra prueba para él: el comodín de Jason Kubler, un tenista cuyo peso probablemente no preocupará al 22 veces campeón de Grand Slam. Mientras busca sus primeros cuartos de final de la temporada, Nadal parece no estar muy lejos de la cima y no está claro dónde se encuentra físicamente.

No hay precedentes entre los jugadores. Recordemos que Nadal ocupa actualmente el puesto 672 (aproximadamente 541) del mundo, según los 45 puntos que acumuló en el Abierto de Australia de 2023, cuando derrotó a Draper en la primera ronda antes de abandonar el escenario, físicamente débil, frente a McKenzie. Macdonald. Si el español no consigue reunir los puntos necesarios para volver a una determinada clasificación, no tendrá problemas para participar en los torneos, pero los afrontará con empates. Esto último podría complicarse desde las primeras rondas, con la posibilidad de enfrentarse a Alcaraz, Djokovic, Sinner y Medvedev ya en las primeras rondas del Grand Slam, y a partir de la segunda ronda en el Masters 1000. Con su victoria de hoy, se quedará temporalmente volver al número 452.

Sólo queda desearle buena continuidad con transmisión en vivo del partido entre Nadal Y ZapateroQue no comenzará antes de las 9.30 horas.

