Otro mañana avanza, 21 de julio de 2023: ¡Enas es asesinado!

Conozcamos los avances del episodio «Otro mañana», transmitido el 21 de julio por Canale 5. ¡La trama de la serie revela que Rio Muni será testigo de un terrible asesinato!

veamos juntos predecesor a otro mañana a Episodio 21 de julio de 2023. en textura afiliadoEl episodio salió al aire A partir de las 16.44: Diana encuentra a Julia y Leo en la cama Después de pasar la noche juntos, él no tiene reparos en expresar su decepción en privado más tarde con su hija. Tirso pasa los días en su habitación y no da muestras de querer responder por su estado. Leo continúa con su proyecto. ¡Maté a Inés!

Otro adelanto de mañana: Leo se despide de Julia para siempre

tirso A punto de descargar e Haznos una fiesta para él regreso a casa. juliaSin embargo, decide no participes Porque todavía se siente responsable del accidente y necesita distanciarse de Tirso, mientras Liu se acerca de nuevo. Ribeiro sigue evitando a Chloe, pero la chica le exige una explicación de su comportamiento. Francisco decide castigar la traición de Kyros con dos semanas de trabajo no remunerado. Sin embargo, Carmen acusa a Patricia de hacer algo mucho peor que lo que hizo Kyros y por mucho más tiempo. Mientras Carmen planea el día de su boda, Ventura le propone matrimonio a su hijo eso La chica puede querer casarse con él por interés.. León Va a casa de Julia a despedirse. Consiguió un gran trabajo en la revista V. Galicia y tendrán que Muevete ahi. Pero de repente Julia notó esto Hay algo extraño. mientras tanto, Ribeiro tiene que conocer a Cloe para hablar sobre el beso que compartieron, pero está tan nervioso y temeroso de lo que la chica pueda decirle que envía a Eric a un reconocimiento. En África, Kyros le dice a Carmen que su padre le permitió seguir trabajando en la fábrica. Ella se alegra, pero también teme que Francisco sea indulgente con Patricia y por eso la perdone. mientras tanto, riqueza sospechosa eso ángel Escondiendo algo de él, al igual que Él e Inés se preparan para escapar. juntos. Mientras tanto, Víctor le confía a su madre que el primer matrimonio con Carmen fue arreglado por Ventura y Francisco como compensación por una deuda.

Otro adelanto de mañana: Carmen y Francisco están pasando un momento feliz

Julia le confía a Leo eso A ella le gustaría que él se quedara todavía en el país. carmen Ella le dice a Inoa que habló con Víctor sobre el hecho de que el primer matrimonio fue forzado sobre ella y él le dice Víctor ha estado muy mal desde entonces nunca mas hablaron. La niña teme que ya no quiera casarse con ella, pero en ese momento llega Víctor los dos hacen las paces. Mientras tanto, en Robledillo, Mario le confía a Erik que le preocupa que su sobrina se vaya a vivir con él para encontrar trabajo en el campo y teme no poder adaptarse a la nueva vida con ella. Tras el accidente, la salud de Tirso sigue mejorando y el joven está deseando salir del hospital y volver a su rutina habitual. Es un día especial en Río Muni. Francisco fue elegido como nuevo presidente del club Un emprendedor y Carmen se va a casar. Padre e hija viven un momento de tranquilidad y confianza, que es interrumpido por Patricia, quien felicita a Francisco por el resultado obtenido. Pero tanto Carmen como Francisco la acusan de estorbarlo en todos los sentidos y le pasan la información a Ventura.

Ines fue asesinada en el episodio del 21 de julio de 2023 de En Altro Domani

Diana pilla a Julia y Leo juntos en la cama Y no duda en mostrar su disgusto en una conversación privada con su hija. Danny está convencido de que Ribeiro y Chloe, que se acaban de reconciliar, pronto volverán a separarse porque no son compatibles. Ocurre tragedia en Río Muni: Carmen encuentra a Ines muriendo En el piso debido a una herida de balamientras tanto patricia logró escapar no es visto y regresa a la casa de Villanueva, fingiendo estar sorprendido por lo sucedido. Carmen corre a buscar ayudalanzando a la comunidad al caos y dejando a todos preguntándose quién podría haber cometido un acto tan peligroso. Ángel se queda con EnasPero la mujer muere en sus brazos. Leo continúa con su plan de montar un periódico y ofrece a Tirso y Diana comprar espacios publicitarios, pero ambos rechazan la oferta. En Guinea, tras la muerte de Inés, el mismo día en que se suponía que Carmen y Víctor se casarían, La Guardia Colonial inicia una investigación sobre la muerte de la mujermientras amigos y familiares, discutiendo, luchan por recuperarse. Patricia finge estar muy alterada Desde la muerte de Inés, le da su apoyo a Francisco, quien está profundamente afectado. Mientras tanto, Leo le confía a Julia todos sus planes para el periódico y le dice que irá al banco a buscar el financiamiento necesario para iniciar su nueva empresa. A Julia le gustaría que Chloe volviera a trabajar en la tienda, pero se da cuenta de que la chica está feliz en el hotel y no quiere obligarla a volver.

Descubramos todos los archivos. Preestrenos semanales de Un Altro Domani del 17 al 23 de julio de 2023

