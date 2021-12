Otra oportunidad perdida: Tea Notice

En Venezuela se perdió otra oportunidad, una oportunidad que podría representar un importante punto de inflexión, un cambio en el rumbo de la recuperación de esa democracia perdida durante años. En las elecciones regionales del 21 de noviembre, los candidatos del gobierno de Maduro obtuvieron una aplastante victoria, logrando 20 de los 23 escaños como gobernador, así como el municipio de Caracas, dejando solo pequeños fragmentos de oposición dividida e interminable.

La abstinencia es muy alta, casi el 60%. Incluso los aproximadamente 4 millones de venezolanos que viven en el exterior tienen un peso decisivo para la oposición, muchos de los cuales han huido por motivos políticos, no siempre ganando el referéndum, sino perdiendo el voto. Falta de liderazgo político y lucha por la democracia en el país.

Por primera vez en 15 años, la UE envió observadores electorales a Venezuela, pero el régimen socialista de Maduro pidió a los representantes de la UE que se abstuvieran de comentar los resultados electorales «con buen humor», respetando la soberanía del país y sin interferir. Asuntos Internos del Estado.

Y con la cantidad de enfrentamientos en algunos colegios electorales y la cifra de dos muertos y veinte heridos, esta vuelta electoral no ha sido pacífica.

Durante años, Venezuela, un país de 30 millones de habitantes y rico en campos petroleros, ha estado plagado de abusos contra los derechos humanos y crimen y corrupción generalizados, y ha estado experimentando una severa crisis económica para satisfacer las necesidades básicas.

Nada ha cambiado desde la muerte del presidente Hugo Chávez, el demócrata dictatorial que otorgó al país el liderazgo socialista más cercano a regímenes dictatoriales como el castrista, el libio Muammar Gaddafi y la democracia iraní. Pero en cambio votó resueltamente para eliminar la globalización neoliberal del estado.

Murió antes del final de su cuarto mandato y fue reemplazado por Nicolás Maduro. El presidente interino del gobierno será el presidente de la Asamblea Nacional antes de las nuevas elecciones, pero Maduro, el sucesor designado por Chávez, ha aceptado el poder y el liderazgo del país en violación de ciertas disposiciones de la constitución, especialmente por parte de europeos de muchos estados, quienes no han reconocido su presidencia ni su gobierno.

Bajo su liderazgo, todos los parámetros económicos se han deteriorado: la corrupción cada vez mayor, la política económica equivocada ha reducido los precios del petróleo (la principal fuente de ingresos de Venezuela) y la propagación del crimen es una de las tasas de homicidios más altas. En América del Sur, el aumento de la inflación y la consecuente pobreza han creado una crisis económica más severa con luchas callejeras y levantamientos populares, a menudo reprimidos violentamente por el régimen. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han informado con frecuencia de informes y testigos de asesinatos, torturas y violencia sexual contra manifestantes.

Además, el poder judicial es para la mayoría creado por los representantes del gobierno socialista de Maduro y, por lo tanto, de hecho, se utiliza para apaciguar a la oposición. En 2017, la fiscal general de Venezuela, Louisa Ortega Díaz, presentó una demanda contra Maduro en la Corte Suprema por violar la constitución, pero luego de estas acusaciones fue despedido y tuvo que huir a Colombia para evitar ser asesinado. Desde Bogotá, donde solicitó asilo por matar a unas 8.000 personas entre 2015 y 2017 y por torturar y detener arbitrariamente a civiles descontentos y violar los derechos humanos, condenó a Maduro y a algunos de sus ministros en la Corte Penal Internacional.

Por otro lado, según Maduro, todas estas son acusaciones infundadas de que, como afirma por parte de gobiernos internacionales, unos pocos «fascistas domésticos» están sometiendo a su gobierno a una «conspiración continua».

El 4 de agosto de 2018, durante un desfile militar, Maduro fue blanco de un atentado en el que resultaron heridas 7 personas en un atentado realizado con unos drones bomba. Liberado ileso, declaró que el ataque fue planeado por la extrema derecha de acuerdo con un acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, aunque sea reclamado por el grupo paramilitar venezolano. Pero en cambio hay quienes sostienen que es obra del «terrorismo de Estado», una maniobra planificada por el gobierno para justificar la represión violenta de la oposición en la práctica.

Mientras tanto, prometió transformar a Venezuela en una gran potencia para el 2050, llevando a los militares (militares ????) a transformar al país en un «centro de poder de felicidad e igualdad».

En materia de política exterior, Maduro habló de una «alianza estratégica» con Rusia y ofreció su apoyo al gobierno de Bashar al-Assad, responsable de la masacre de civiles desarmados en Siria. ¡Se podría decir que sabe cómo elegir a los amigos y asociados adecuados para sus ideas!

Las relaciones con Estados Unidos nunca han sido mejores y empeoradas cuando decidió otorgar asilo político a Snowden, responsable de la filtración de información seria y clasificada de la base de datos de inteligencia estadounidense. No parece llevarse bien con algunos de sus vecinos, por lo que la crisis diplomática con Colombia se prolonga desde 2015, sus fronteras aún están demarcadas, y algunos territorios y áreas marítimas, donde Maduro envió tropas, están esperando. Solución «compatible a disputas.

Por otro lado, las relaciones de China y Putin con Rusia son excelentes. China es el segundo socio comercial de Venezuela, pero más que comercial, el país asiático parece estar interesado en una «posición estratégica» en América del Sur, lo que ha derivado en un importante préstamo a su gobierno para reactivar su cooperación con Maduro. , A plena capacidad, producción de petróleo.

Putin apoyó la creación de un ejército moderno, la venta de armas, la construcción de una fábrica de armas rusa en Caracas y la firma de varios acuerdos con los herederos de Chávez para eludir las sanciones internacionales a Venezuela. . Recientemente, las relaciones se han fortalecido aún más con el despliegue de activos militares y mercenarios como Siria para establecer un puesto militar ruso en Venezuela y realizar ejercicios militares conjuntos.

Mientras tanto, la libertad de prensa casi ha desaparecido y casi todas las oficinas de prensa han sido cerradas. El gobierno controla oficialmente los canales públicos y los canales privados están a cargo de simpatizantes del régimen. La situación parece estar deteriorándose semana a semana y Venezuela se encuentra entre los cinco principales países que enfrentan la mayor crisis humanitaria, junto con Yemen, la República Democrática del Congo, Siria y Nigeria, en un informe reciente de la Comisión Internacional de Rescate. El pueblo venezolano ahora está renunciando, sin ganas de luchar, indefenso, ya que nadie ha intentado competir con el actual gobierno por el liderazgo del país, como lo demostraron las pasadas elecciones “fútiles”.

