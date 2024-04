Orsolini golpea al extraordinario Di Gregorio, Zirkese no decide, Colbani es ambiguo

allá La carrera de Bolonia se detuvo y chocó con Monza Que juega un juego muy fuerte en Dall'Ara. Los de Thiago Motta se mostraron menos inteligentes de lo que habrían sido de otra manera y no faltaron las ocasiones de gol, pero los rossoblu no lograron romper el muro levantado por el equipo de Palladino, que jugó un partido muy consistente.

Bolonia – Monza, la clave del partido

El desarrollo del partido parecía claro desde el principio: el Bolonia ganaba el partido y Monza intentaba un saque de banda. La primera explosión del partido lleva la firma de Orsolini, que exige una brillante parada de Di Gregorio en un tiro libre. siempre Orsolini enciende la luz en la casa de BoloniaSus movimientos por la derecha son maravillosos, vuelve con la zurda, dispara, gira y milagro de Di Gregorio. El equipo rossoblù coge ritmo y empieza a acumular ocasiones de gol. Pero en los mejores momentos del Bolonia la respuesta llegó del Monza, que estuvo muy cerca de marcar la ventaja, sin que Dioric pudiera encontrar el disparo decisivo. A medida que se acercaba el final del primer tiempo, el partido se puso un poco feo ya que a La Peña le costaba mantener la calma. El equipo de Thiago Motta siempre juega contra Ferguson Que intenta darse la vuelta tras un saque de esquina, pero su disparo se va desviado de la portería.

Todas las sensaciones del Bolonia Monza

Quizás te pueda interesar Partidos de hoy: Liga Italiana, jornada 32. Dónde ver Lecce-Empoli, Torino-Juventus y Bolonia-Monza

Al inicio de la segunda parte fue Monza quien apareció primero Zerbin, que pasa un balón maravilloso a Kolbani Pero no encuentra la puerta a dos pasos de distancia. Una vez más, la respuesta del Bolonia vuelve a ser Ferguson, que no respondió Encuentra la oportunidad de vencer a Di Gregorio. Los Rossoblu siguen presionando pero luchan por derribar el muro levantado por Bolonia. La oportunidad justa llega en el minuto 76, de los pies de Freuler, que se encuentra a pocos pasos de la portería y devuelve el balón. La presión continuó hasta el final, el Bolonia irrumpió en el campo contrario, pero no pudo marcar el gol de la victoria.

Lo mejor y lo peor en Bolonia

Ferguson5.5 : Algunos buenos movimientos por banda, algunas entradas interesantes pero también un error al final que podría haber roto el punto muerto.

: Algunos buenos movimientos por banda, algunas entradas interesantes pero también un error al final que podría haber roto el punto muerto. Christiansen 5 : No se pudo brindar apoyo a los atacantes en el flanco y hubo muy pocos errores.

: No se pudo brindar apoyo a los atacantes en el flanco y hubo muy pocos errores. Orsolini 7 : Los mejores movimientos del Bolonia provienen de su pie izquierdo, incluso en jugadas a balón parado. Derivó en una pelea con Di Gregorio que provocó aplausos.

: Los mejores movimientos del Bolonia provienen de su pie izquierdo, incluso en jugadas a balón parado. Derivó en una pelea con Di Gregorio que provocó aplausos. Zarqzi 6.5 : La clase siempre es visible, pero Monza es bueno haciéndolo jugar lo más lejos posible de la portería. Algunas jugadas son útiles pero no suficientes.

: La clase siempre es visible, pero Monza es bueno haciéndolo jugar lo más lejos posible de la portería. Algunas jugadas son útiles pero no suficientes. Nadwi 6: Entra muy bien al campo en la segunda parte, animando una jugada que parece tener algunas dificultades.

Arriba y abajo en Monza

Por Gregorio 6.5 : No es ningún secreto que el portero de Monza es uno de los porteros de los que más se habla antes del próximo mercado de fichajes y su actuación ante el Bolonia demuestra por qué. Y una vez más demostró los aplausos para él al bloquear el disparo de Orsolini en la primera parte.

: No es ningún secreto que el portero de Monza es uno de los porteros de los que más se habla antes del próximo mercado de fichajes y su actuación ante el Bolonia demuestra por qué. Y una vez más demostró los aplausos para él al bloquear el disparo de Orsolini en la primera parte. Pablo María 6.5 : Mantener a Zirkzee bajo control no es una tarea fácil, está sufriendo pero aún puede seguir adelante.

: Mantener a Zirkzee bajo control no es una tarea fácil, está sufriendo pero aún puede seguir adelante. Zerbin6.5 : El ex jugador del Napoli ha encontrado continuidad y está demostrando su calidad. Algunas de las mejores acciones de Monza provienen de sus pies.

: El ex jugador del Napoli ha encontrado continuidad y está demostrando su calidad. Algunas de las mejores acciones de Monza provienen de sus pies. Colbaní 5.5 : Una actuación mediocre del talento de Monza, se ve poco en la primera parte y en la segunda desperdician una oportunidad importante esforzándose demasiado en los efectos especiales.

: Una actuación mediocre del talento de Monza, se ve poco en la primera parte y en la segunda desperdician una oportunidad importante esforzándose demasiado en los efectos especiales. Akba Akbaru 6 : Palladino lo eligió para dar fuerza física al centro del campo de Brianza, ya que también sabe aportar calidad.

: Palladino lo eligió para dar fuerza física al centro del campo de Brianza, ya que también sabe aportar calidad. Djuric 5: No es bien atendido por sus compañeros y acaba jugando un partido como espectador no remunerado

Boleta de calificaciones del árbitro Lapina

Federico La Peña: No dudó en sacar tarjeta amarilla a Ferguson por una entrada potencialmente peligrosa sobre Pablo Mari. Intenta pitar el menor número posible, pero en los últimos minutos de la primera parte (tras la tarjeta roja de Luca Pifani en el banquillo del Bolonia) empiezan a sonar las amarillas. En la segunda parte, el partido se volvió un poco más fácil pero tendió a sacar la amarilla con demasiada facilidad. Calificación 5.5

Bolonia-Monza: marcador

Bolonia (4-2-3-1): Skorupski, Bosch, Lucumi, Biokema, Christiansen; Freuler, Aebischer. Orsolini, Ferguson (calle Ndoye, 17), Urbanski; Zarkazi. Entrenador Thiago Motta

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio. Berendelli, Pablo Mari, Iso, A. Carbone (22' El Pedro Pereira); Akpa Akbro (34′ calle Gagliardini), Bondo (39′ calle Colombo); Colbani (39′ San Carbone), Picina, Zerbin (34′ San Maldini); Durek. Todo paladino

mandar: el bolígrafo

advertir: Orsolini (B), Akpa Akbro (C), Ferguson (C), Izzo (C), Bukema (C), Bondo (C), Berendelli (C), Ndoye (C).

Liga italiana: clasificación completa