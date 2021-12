Orita Berti y Amadeus «¡Feliz 2022»!

Directo el próximo año 2021 en Rai 1: comentarios en vivo

Amadeus y todos los presentes en TerniEl próximo año«Expresan sus mejores deseos para Feliz 2022 a los espectadores de Rai Uno. La última canción sugerida para los de este año es la canción de verano de Orita Berti ‘Mile’. Todos en el escenario cuentan los últimos 60 segundos. Orita Berti y el locutor les desean a todos un ‘Feliz 2022’. Fue el primer Artista que participó en el nuevo espectáculo es Cristiano Malgoglio, quien ilumina las fiestas con una serie de canciones en español mezcladas con sus éxitos personales. En este punto, el cantautor siciliano acompaña en el escenario. varios bailarines, mientras improvisan pasos, lentejuelas, luces, cartulinas y colores en el escenario. “No podríamos haber empezado mejor que esto”, concluye Amadeus, y Malgioglio lo involucra en la danza (adjetivo de F.D. Zaza).

Alba Baretti Show envía a Malgioglio al orgasmo

En el rayo 1 puedes seguirEl próximo año‘, una Nochevieja especial que se acerca a la Nochevieja de 2022. Alba Baretti escribió otra página de la televisión italiana mientras sube al escenario para volver a proponer el’ Bongo Cha Cha Cha Cha ‘de Caterina Valente, después de que ya lo había sugerido en el’ Tale and which Show ‘2021. ”Malgioglio en éxtasis, se lleva el mérito. Así que le tocó el turno al jurado de The Voice Senior, o más bien el desatado Clementino que abrió su actuación con la canción“ Cos, cos, cos ”. es Nick quien vuelve a la televisión después de una larga ausencia. Otro gran icono de la música italiana actuará esta noche en Terni: Son Fausto Nights. Tras un breve descanso en la publicidad, Loredana Bertè vuelve a cantar, con una mezcla que calienta al público en la marcha hacia la medianoche En muy poco tiempo entramos en el nuevo año (Editado por F. Dr. Zaza).

Amadeus Mimi: Prohibir a sus primos imitar a los Maneskins

Amadeus sigue invadiendo el teatro.El próximo año«Detén la interpretación de I Cugini di Campagna, en la portada de» Zitti e Buoni «de Maneskin: la imagen ya salió y pronto aparecerá un meme. El director de la orquesta» In Respect of the Elderly «exige al grupo pop de Roma para lanzar su hit más famoso: «Anima Mia». Poco después Aquí está el regreso de Aquiles Lauro con ropa nueva: del blanco al negro. El romano canta su canción «16 de marzo». La velada continúa con la actuación de Marco Masini. El cantante homenajea a los espectadores y asistentes a Terni con su canción de 2015 “T’innamorerai”. Finalmente, Loredana Bertè subió al escenario. Siempre fresca y moderna, enciende la escena rebosante de energía. Así que Cristiano Malgoglio vuelve al escenario en un traje morado (adjetivo de FD Zaza).

Massimo Ranieri deleita a la multitud

La cuenta regresiva continúa enEl próximo año‘, el programa de Rai 1 que nos acompaña en el inicio del nuevo año. Tras despedir a Achille Lauro con las palabras’ siempre hermosa ‘, Amedeus intenta marcar la pauta con la liberación de Massimo Ranieri. La actuación del autor a pesar de llevar un extraño esmoquin rojo decorado con lentejuelas. Se han sugerido varias canciones, incluidas ‘Red Roses’ y ‘Loss of Love’. En esta pieza final, se escucha al público cantar la palabra a todo volumen. Amedues no quiere que él abandone el escenario e invada la escena mientras evoca «Si la ciudad se incendia». Luego Arisa vuelve al escenario y se conmueve. Cantando «Meraviglioso Amore Mio». ¿Es este un homenaje a Vito Coppola, el profesor de baile del programa, que acaba de ganar ¿Bailando con las estrellas? Mientras tanto, el público prosigue la apoteosis para honrar a I Cugini di Campagna a Maneskin con “Zitti e Buoni” (artículo de FD Zaza).

Arisa lanza el conteo

El primer cantante en el escenarioEl próximo año«Es Arisa, con la pieza de Lucio Dalla, precisamente ‘The Year To Come'». También en el escenario para acompañarla a dúo, Massimo Ranieri fue uno de los máximos exponentes del mundo de la canción napolitana. Por eso Amadeus da la bienvenida a los espectadores de Rai 1. Cristiano Malgioglio también llegó al escenario diciendo: «Me enamoré de tu marido». Entonces llegó el turno de Ruff, quien se hace amigo del director que, a continuación, presenta a Achille Lauro. Cantante y compositor rumano con visón, estilo show de Cassano en Real , canta «I’ve Fallen Again», una canción lanzada para Sanremo 2020. Amadeus presenta y lanza a la compañera de verano de la ex artista, Orita Berti: «Hello Am … Amadeus! Para mí, tú siempre eres Amedeo ”. La canción lanzada es la canción dedicada a su esposo:“ Cuando me enamoré ”(modificación de F.D. Zaza).

Amadeus da la bienvenida a los espectadores de rai

Dedicado a la víspera de Año Nuevo y presentado por Amadeus, ‘The Year to Come’ ahora comienza en Rai Uno. Este año se eligió la ciudad de Terni para este evento. Durante la noche, habrá la oportunidad de ver algunas imágenes de los maravillosos paisajes que caracterizan la ciudad de Umbría, para sumergirse en la atmósfera incluso desde casa: bosques, pueblos y obviamente Marmore Falls. El desfile de Año Nuevo se lleva a cabo dentro del Parque 4 del Acciai Speciali Terni con una capacidad máxima de alrededor de 1.300 espectadores, incluidas las reglas de contención de Covid. Como es habitual, antes de las celebraciones, alrededor de las 20:30, los italianos escucharon el mensaje de fin de año del presidente de la República. Acaba de terminar el inicio oficial de más de cuatro horas de entretenimiento con notas de big band dirigidas por el Maestro Stefano Palatresi y muchos más invitados subiendo al escenario para cantar (adjetivo de FD Zaza).

El año que saldrá directo de la acería de Terni

Esta noche, viernes 31 de diciembre, 21:00 a.m. Rai 1 Comienza «El próximo año«, organizado por la víspera de Año Nuevo Amadeo Vive de una acería en Terni. La tradicional fiesta de Nochevieja de Rai 1 también se transmitirá en HD en Canale 501 y en Rai Radio1 y se transmitirá simultáneamente en RaiPlay. La velada dará la vuelta al mundo con Rai Italia: también se verá en Beijing, Sydney, Nueva York y Sudáfrica. «aAcompañamos a todos los italianos con canciones, y la música será el verdadero héroe. Afrontamos este espectáculo con una sonrisa pero también con rabia por no poder hacerlo en la absoluta normalidad, llevamos dos años en estado de emergenciaAmadeus dijo en la conferencia de prensa. 700 personas estarán presentes en las plantas siderúrgicas, incluidos 5 suscriptores de Rai gracias a la iniciativa Rai Canone «Alumno de primer grado».

Emmanuela O’Reilly junto a Amadeus

Junto a Amadeus habrá Emanuela O’Reilly, Doctor de Umbría, quien con su simpatía guiará a la audiencia de Rai a descubrir los lugares más emocionantes de su región. «La víspera de Año Nuevo para Rai en Umbría es una ocasión muy importante. El próximo año es una gran oportunidad para dar a conocer nuestra región también en todo el mundo.Donatella Tessie, presidenta de la región de Umbría, dijo en una conferencia de prensa. No habrá invasiones para John Vignola y Marcela Solo Desde atrás con entrevistas en Radio 1 Live. Será lo más destacado de la noche. escupir. Aunque ha habido algunas divisiones en las últimas horas. No habrá cantante Gigi D’Alessio Resultado positivo en Covid: «Me pondré en cuarentena esperando el año nuevo y no podré estar en el año nuevo de Rai Uno como estaba planeado … ¡Lo seguiré desde casa! «Anunciado en las redes sociales.

Actores e invitados de «Próximo año»

Aquí hay una lista invitados musicales planeados «El próximo año«, el Show de Año Nuevo que será transmitido en vivo en Rai 1 por Terni Steelworks. Subirán al escenario: Massimo Ranieri jueces «La voz mayor» Loredana Berti, Orita Berti y Clementino (sin Gigi Di Alessio), Cristiano Malgoglio, Umberto Tozzi, Raff, Achille Lauro, Riccome, Nick, Donatella Ritori, Fausto Layali, gemelos Gidonia (ganador en la última versión de «como eso que aparece«), Alba Baretti, Eduardo Vianello, Corona e los Locos. Para los más pequeños, estarán los protagonistas de la exitosa serie de televisión Rai YoYo.Pinocho y amigosTodos los artistas estarán acompañados por una compañía dirigida por el maestro Stefano Palatresi.

