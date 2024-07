Oriente y Occidente de Rambini | Los dos ataques chinos contra nosotros: nos exportan problemas económicos y preparan un sistema internacional centrado en China

La importancia que la cuestión china adquirió en la cumbre de la OTAN ofrece una oportunidad para ello Evocando a Donald Trump Y el impacto que su reelección podría tener en la propia OTAN. Hace poco asistí a un simposio de la Heritage Foundation en Washington sobre estos temas. Un evento útil, porque Heritage es considerado un think tank cercano a Trump, e incluso participa en la preparación de su programa de gobierno. Resumiré el tono de aquel acto, dedicado específicamente a la OTAN. No aislacionismo, sino una dosis de realismo: Estados Unidos no puede seguir apoyando una parte dominante y desproporcionada de la defensa europea, porque ya no tiene los medios y porque se ve obligado a afrontar otros riesgos. La situación fiscal estadounidense no es sostenible a largo plazo; China representa un peligro mucho mayor que Rusia; Por esta razón, los europeos deben prepararse para defenderse (no del todo “solos”, sino con un compromiso estadounidense más ligero que en el pasado).