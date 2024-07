Oriente y Occidente de Rambini | El lastre de Kamala Harris es el malentendido sobre sus padres

La primera declaración de Kamala Harris, tras retirar la nominación de Joe Biden, estuvo caracterizada por la humildad y la sabiduría: “Ganaré la nominación presidencial y la ganaré”. En esas palabras hay un reconocimiento implícito de que la toma de posesión del Partido Demócrata no es automatico . Ella sabe que debe merecerlo. Debe haber un procedimiento que confirme su legitimidad a los ojos de los votantes.

Tal vez surja una conciencia inconsciente e indescriptible: si el presidente en ejercicio no hubiera estado allí, con su nueva designación habría congelado todo hasta ayer, y si se hubieran celebrado elecciones primarias regulares a principios de este año, No está nada claro que Al Qaeda hubiera elegido a Kamala . Para ser honesto, es poco probable que lo hubiera ganado. Ahora debe esperar que el estado de emergencia y el poco tiempo disponible aceleren su candidatura.

Pero es un juego peligroso porque… No tiene por qué parecer que la decisión se tomó a puerta cerrada. Fuerza, impuesta desde arriba. Éste es el peligro que plantean Barack Obama y Nancy Pelosi, dos de los líderes del partido que, a diferencia de los Clinton, no se apresuraron a ofrecer su respaldo de inmediato. Quizás lo hagan estos días, pero Obama parece haber indicado su preferencia por una convención «abierta» en Chicago en agosto: un enfrentamiento verdaderamente competitivo entre los diferentes candidatos.

Es un terrible malentendido que la llevó a ser elegida compañera de fórmula para 2020 y a que Harris fuera elevada al segundo lugar en el poder ejecutivo como mujer de color, precisamente en honor a la política de “identidad”, para consagrar la verdad de la misma. . El Partido Demócrata se considera defensor de todas las minorías oprimidas Además de las mujeres (constituyen la mayoría, pero aún no están en pie de igualdad con los hombres). El lobby identitario, que ha hecho del Partido Demócrata un “arcoíris” en el que sus cuestiones son sacrosantas, vio a Kamala como un símbolo de su dominio en la izquierda.

En la década de 1970, después de los avances en materia de derechos civiles, la brecha de aprendizaje seguía existiendo entre los niños blancos y negros. Esta enorme experiencia de mezcla se ha creado desde la infancia. Dado que los blancos y los negros no vivían en los mismos barrios y, por tanto, no asistían a las mismas escuelas, se organizaron autobuses escolares para transportar a los estudiantes afroamericanos a los barrios blancos o viceversa. Pero el experimento sólo afectó a algunos segmentos de la población. Los blancos de clase media alta colocaron a sus hijos en escuelas privadas no participantes. Esta combinación afectó a los padres blancos de clase trabajadora que vieron disminuir los estándares escolares. Si criticaran los autobuses, como hizo Biden en su momento, serían acusados ​​de racismo.