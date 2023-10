Openjobmetis es derrotado en el ataque final: Tortona pasa a Masnago

el suciedad El baloncesto está empezando a afectarme. Esquema del «Monstruo Negro» a OpenJobMitis. Como el año pasado, en comparación directa en Masnago, los piamonteses Se llevaron los dos puntos al final de la carrera Y el juego siempre se mantuvo equilibrado. (78-80). carrera Lo despejó un hat-trick de Kyle Weems 6″ del final todavía – ya han pasado 15″ – Era Oliver Hanlan. Para volver a poner el resultado a la par y el resultado está en duda. Pero los dioses del baloncesto, que fueron tan amables con el canadiense (el mejor jugador rojiblanco de la cancha), lo castigaron poco después: Hanlan ganó tres tiros libres de 1 pulgada de la sirena debido a la estupidez de Obasohan, pero El primer intento fue desequilibrado De las manos. El segundo estuvo acertado, pero en esa etapa se acabaron los milagros y acabó el error voluntario en el tercer disparo. Las esperanzas se han ido.

Galería de fotos Openjobmitis Varese – Bertram Tortona 4 de 42

una pena tal vez Oportunidad perdida: Tortona todavía tiene la atmósfera de un Sitio de construcción abierto Parecía al alcance de Openjobmetis, que era en sí mismo un “trabajo en progreso”, pero impulsado por una audiencia numerosa y apasionante. En cambio, el conjunto rojiblanco no logró ceder el partido Ese pequeño empujón extra Para llevar el resultado a casa, Detente en los mejores momentos (Después del +7 en el tercer tiempo, llegó el momento del apagón ofensivo), siempre encuentras Algunos chicos están bajo el radar Comparado con expectativas y concesiones Mucho rebote.

Y nuevamente, los oponentes hicieron precisamente eso. Disfruta de las «segunda tomas» Recoge 11 bolas debajo de la canasta roja y blanca donde, una vez más, Willie Cauley-Stein parecía lejos de tener esperanzas De la afición local (y nueve rebotes no son suficientes para justificar la mediocre actuación). Pero el esfuerzo por recuperarse es que, Y quizás más peligroso, en la fase defensiva Especialmente en la primera mitad del partido, esto no se puede atribuir únicamente al pivote del ex capo: incluso hoy (aunque en menor medida que en Bolonia) Varese ha Sufrió las parejas de la retaguardia Entre los jugadores altos y bajos, se concedieron demasiadas canastas fáciles a Radosevic, Thomas o Weems (que también estuvo excelente con su ventaja durante los 40 minutos).

La honorable derrota ante el Tortona lo confirma Bialaszewski OJM tiene varias desventajas Pero es Al menos superior a «Vertematian». Visto en Bolonia. Por supuesto que el calendario es un asesino. Trento el próximo domingo (De vuelta en Itelium Arena) Va a ser otro cliente difícil. La solución es siempre la misma: trabajar duro, para prolongar los buenos momentos y ocultar al máximo los defectos. El debut FIFA también será el miércoles Europa en Chipre donde puede «Piala». Ampliación de los cursos, que actualmente son reducidos en vista de. Ganar la copa sería útil para recuperar la calma y avanzar hacia los Dolomitas. Porque el número «2» en la calificación debe transferirse lo más rápido posible.

Hanlan, falta la guarnición. Colestein declaró, y nació Dark Blue.

bola doble

Varese saltó al campo con la anunciada, pero inédita, camiseta rosa dedicada a la prevención y el tratamiento del cáncer de mama. Si los uniformes son diferentes, el quinteto es el de siempre, con Moretti y Hanlan intercambiando roles en las posiciones de base y Cauley-Stein como torre en la zona. Ramondino, que según los rumores está en juego, empieza como un completo extranjero, siendo sus homólogos extremos Dow y Radosevic. Los ex Strautins comienzan desde el banquillo.

el partido

Q1 – Varese brilló al inicio del partido con dos jugadores por encima de todo, al menos en ataque: Brown anota 3 goles desde el arco, castigando a las defensas que no reaccionan mucho mientras Hanlan hace una exhibición ofensiva (9 puntos) que deja a Weems aturdido. Los problemas existen en el otro lado de la cancha, ya que Tortona pudo anotar fácilmente desde abajo en cada intento, lo que se sumó a las dificultades de Cauley-Stein para defender el aro. Cuando Tortona comete faltas, siempre hay rebotes ofensivos (5) para el equipo piamontés dominante en el descanso. 23-24.

Q2 – Incluso con Trail en el banquillo, la defensa de Varese concede mucho en el área, pero después de pasar a -6, Openjobmetis reacciona y en pocos minutos encuentra el contra pase con un hat-trick de Hanlan, apoyo de Cauley-Stein y 5 puntos de McDermott. El impulso también generó algunas jugadas dignas de aplausos, como la volcada de Brown, pero luego Varese se detuvo en el 40, desperdiciando ambas acciones después de los tiempos muertos de Bialaszewski. Hanlan pierde el balón faltando 5 centímetros para el final del cuarto y Obasohan, el mejor jugador de los Lions, es castigado con el balón 40-41 Como una sirena.

Q3 – El comienzo de la segunda parte es excelente en OJM porque Cauley-Stein es más decisivo en el pase y porque McDermott anotó el hat-trick en un saque de esquina para +7 en el minuto 22, que seguirá siendo la mayor ventaja del partido. . Hanlan comete dos faltas seguidas (la segunda con el partido parado) y tiene que cumplir tres penaltis: sin el canadiense, el ataque de Varese se detiene y Daum vuelve a encestar después de varias faltas. Luego es Weems quien da otro empujón a Tortona, que duplica por 3 la marca de 30 que tiene delante. (58-61) Después de anular una canasta a Olanyo (violación de 24 pulgadas).

Bialaszewski: “Dos errores decisivos nos costaron el partido”

el fin

Empezamos de nuevo con un buen tiro de Shahid, un triple de Brown y dos tiros libres de McDermott para poner el 67-65 en el minuto 34 que será la ventaja interior definitiva. Dos pases fallidos del equipo local permitieron al Tortona construir una pequeña pero importante escapada. La brecha se mantiene entre 4 y 5 puntos para algunas jugadas hasta que Moretti vuelve a encontrar su objetivo desde el arco para -2. Tortona podría haberlo cerrado, pero no lo hace y es castigado por Hanlan que, a 21 centímetros del final y tras una jugada menos evidente de Varese, encuentra la bomba para el 77. Tiempo muerto Ramondino, pasa el balón a Dow que Arriesga la falta pero luego empuja el balón hacia Weems quien, antes de lo esperado, no lo piensa dos veces y logra un sorprendente hat-trick. En otro tiempo muerto, Hanlan parece estar envolviéndose pero se burla de Obasohan metiendo tres tiros libres: pero el primero del canadiense se equivoca y el segundo sólo sirve para arreglar los tiros. 78-80 el último. amargo.

Aperturabomitis Varese – Bertram Tortona 78-80

(22-23, 40-41, 58-61) Varese: Moretti 7 (0-1, 2-8), Hanlan 24 (3-6, 5-11), McDermott 12 (2-4, 2-9), Brown 17 (1-2, 5-6), Cowley- Stein 8 (3-5, 0-1); Shahid 6 (2-4, 0-3), Olanyo 4 (2-2), Woldensay (0-2 de 3), Liberzi. Ne: Virginio, Asui. Todos, Bialaszewski.

Tortona: Dow 11 (3-5, 0-4), Obasohan 13 (3-5, 1-2), Weems 22 (6-10, 2-4), Dow 6 (3-6, 0-3), Radosevic 10 (5-6); Candy 2 (1-4, 0-2), Strauttens 2 (1-3, 0-1), Baldasso 6 (0-3, 2-6), Thomas 8 (4-5). Ne: Zerini, Tavernelli. Todos.Ramondino.

el revisor: Paternico, Bartoli, Gonnella.

NÓTESE BIEN. De 2: versículos 13-24, versículos 26-47. De 3: F 14-40, T 5-24. Tel: T 10-15, T 13-16. Rebotes: V 37 (8 tapones, Cowley-Stein 9), T 43 (11 tapones, Daum 11). Asistencias: G 18 (Hanlan 6), E 15 (Obasohan 5). Perdidos: D 11 (Testigo, Olanio, Moretti 2), D 8 (Thomas 2). Recuperado: W 2 (Testigo, McDermott 1), D 5 (Obasohan 3). Errores de salida 5: ninguno. Espectadores: 4.355.

clasificación (3 días después) V. Bolonia, Brescia, Venecia 6; Trento, Nápoles, Milán, Tortona, Reggio Emilia 4; Varese, Cremona, Pesaro, Scafati, Sassari 2; Pistoia, Treviso, Bríndisi 0.