ONU: “La destrucción de Gaza demuestra un genocidio”. El juicio a Israel comienza en La Haya. Venezuela apoya a Sudáfrica (ISIS)

Hoy y mañana, la Corte Internacional de Justicia de La Haya celebrará audiencias públicas sobre la solicitud de Sudáfrica de acusar al Estado judío de genocidio contra los palestinos en la guerra que estalló en la Franja de Gaza en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre. Una nota del tribunal de los últimos días explicaba que las audiencias “se dedicarán a la solicitud de medidas provisionales contenida en la solicitud de Sudáfrica”. En particular, Pretoria pidió al tribunal que indicara medidas provisionales “para proteger los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio de nuevos daños graves e irreparables” y “para garantizar que Israel cumpla con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de no cometer el crimen”. de genocidio”. y prevenir y castigar el genocidio”.

La destrucción de viviendas en Gaza es evidencia de genocidio, dijo Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, y agregó que alrededor del 56% de las viviendas en Gaza fueron destruidas o dañadas. Añadió que la región norte de Gaza fue la más afectada, con un porcentaje de viviendas destruidas o dañadas que alcanzó el 82%. La Corte Internacional de Justicia debe considerar esto como prueba de genocidio, además de las declaraciones públicas documentadas de Sudáfrica”.

Por lo tanto, Israel comparecerá ante la Corte Internacional de Justicia en un caso que podría determinar el curso de la guerra en Gaza, como informa CNN, que confirma: Este es un episodio sin precedentes, de hecho es la primera vez que el Estado judío El colectivismo, que fue formulado después de la Segunda Guerra Mundial a la luz de las atrocidades cometidas contra el pueblo judío durante el Holocausto.

El Estado judío rechaza enérgicamente, según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien calificó de “falsas” las acusaciones formuladas por el gobierno sudafricano. El presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó el martes que su país presentará un caso de «autodefensa» para demostrar que está haciendo «todo lo posible» en «circunstancias muy complejas» para evitar víctimas civiles en Gaza.

Estados Unidos tampoco considera que “ningún acto constituya genocidio” en Gaza. En una conferencia de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo: «Estas son acusaciones que no deben tomarse a la ligera… No consideramos que ningún acto constituya genocidio… Esta es la decisión del Departamento de Estado». “Creemos que presentar a Israel en la Corte Internacional de Justicia sólo distraerá al mundo”, dijo ayer el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una rueda de prensa en Tel Aviv, al afirmar que las acusaciones de genocidio formuladas por Sudáfrica eran “infundadas”. » la salud». “Esto es particularmente inquietante dado que quienes atacan a Israel, Hamás, Hezbolá y los hutíes, así como a su patrocinador Irán, continúan pidiendo públicamente la aniquilación de Israel y el asesinato en masa de judíos”, dijo Blinken.

Hamás dijo a través de un miembro del buró político del movimiento: “Pedimos a la Corte Internacional de Justicia que no se rinda ante la presión de la administración estadounidense, que es un socio en la continuación de la guerra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza”. Osama Hamdán.

Venezuela también apoya pedido de Sudáfrica

Mientras tanto, después de Turquía, Malasia y Bolivia, Venezuela también se está poniendo abiertamente del lado de Sudáfrica. En un comunicado, el Ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gale, expresó el respaldo de Venezuela a la acción emprendida por la República de Sudáfrica contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, en relación con las violaciones de este país a sus obligaciones bajo la Convención de Derechos Humanos. Prevenir y sancionar el delito de genocidio.

“La República Bolivariana de Venezuela valora positivamente la acción histórica emprendida por la República de Sudáfrica contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de diciembre de 2023, en relación con las violaciones por parte de ese país de sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención de la Terrorismo.» Y la represión del delito de genocidio”, señala parte del documento.

El documento también afirma que “Venezuela, como país comprometido con la diplomacia de paz, reconoce el paso consistente e histórico dado por Sudáfrica en defensa del pueblo palestino y del derecho internacional”.

Venezuela solicita que esta acción vaya acompañada de un llamado urgente a toda la comunidad internacional a respetar la vida y la dignidad humana.

Irina Smirnova

A continuación publicamos el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Caracas

El ex juez del Tribunal Supremo Aharon Barak (87 años) será el juez elegido por Israel dentro de un panel de 15 jueces de la Corte Internacional de La Haya que considerará los cargos. Ambos países, el acusado y el acusado, tienen derecho a elegir uno de los jueces. Barak, un sobreviviente del Holocausto, fue fiscal general de Israel y juez de la Corte Suprema. El Times of Israel señala que ahora está jubilado, es un juez respetado internacionalmente y ciertamente no es cercano al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El profesor Malcolm Shaw, experto en derecho internacional, defenderá a Israel ante el Tribunal de La Haya.