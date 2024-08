“Once días después de dar a luz desarrolló meningitis. «Alguien que nos ayude a ayudarlo».

Kledi Cadieux nunca abandonó el baile. Ni siquiera ahora que tiene cincuenta años. En sus escuelas, «Kledi Dancing» sigue haciéndolo, impartiendo cada mes con sus cursos y masterclasses, y luego está también la televisión que sigue buscándolo, como pasó con la Splendida Corniche y también en la próxima temporada Diva. y Donna confirman que volverá a bailar Geppi Cucciari.

Él la llama perfeccionista.

Es un rasgo que parece faltar en los jóvenes bailarines de hoy. “Hoy están un poco indiferentes. No tienen «hambre». Cuando mis compañeros y yo entramos a la sala de entrenamiento cuando teníamos su edad, inmediatamente comenzamos a hacer los ejercicios y encontramos a la maestra ya sudando. Hoy, cuando entro, los encuentro sentados». En el semanario de Angelo Ascoli, abre el cajón de sus sueños: «Mi sueño es presentar ‘So You Think You Can Dance’: es diferente tanto de ‘Amici’ como de ‘ Dancing with the Stars’, que también presenté en Albania durante la primera edición.

Se hace llamar maestro. Y así, años después, Stefano Di Martino todavía lo llama. “Lo conocí en 2009 en Amici. Lo recuerdo como un comediante nato y nunca paró. Estoy muy contento con su éxito y la prueba que tiene por delante con Business Yours. Sin embargo, a partir de ahora no hay forma de contactarme por mi nombre. Y sí, lo llevé a volar a Nápoles, que es mi pasión». Su pasión por el baile no lo llevó a donde quería. «La vida se trata de encuentros» y no tuvo tanta suerte como los demás. Afortunadamente, Maria De Filippi estaba en «Le pido consejo – le revela a Elvira Serra en el programa Diva e Donna – por ejemplo, cuando actuó en el festival de la canción en Albania, siempre le estaré agradecida, sobre todo porque aprecia mi talento: nada. me fue dado.

hijo enfermo

Junto a él ahora está Leah, de 8 años. “Ahora mismo ella es mi pequeña ayudante. Le encanta el hip-hop, pero sus sueños cambian constantemente. Y no la presiono.» Luego está Gabriel, que está gravemente discapacitado. «Once días después de dar a luz, contrajo meningitis. Alguien nos ayuda a ayudarlo. Ahora Antonio Tribodo lo sigue de una manera realmente sorprendente: ‘Ejercicios Médico Cuevas’ Después de sólo dos sesiones Gabriel, cuando lo instaron, pudo mantener la cabeza recta pero el tratamiento tuvo que realizarse muy temprano. Hay familias que esconden a sus hijos. Siempre hay que esperar una mejoría.