Omnibus, Natalie Tucci revela los antecedentes: quién se beneficia de la guerra en Ucrania

Con los supuestos creados desde el 24 de febrero de 2022 hasta hoy, es improbable la rendición de Vladimir Putin con posteriores negociaciones de paz según la voluntad occidental. El discurso invitado de Nathalie Tucci en el episodio de Omnibus presentado por Alessandra Sardoni en La7, explicó cómo «debemos ser conscientes de la inverosimilitud del tercer escenario de Minsk», es decir, la reedición de las negociaciones conocidas como el Protocolo de Minsk II que en 2015 se suavizó. la guerra en Donbass que había comenzado el año anterior. Las declaraciones del analista geopolítico también invitan a reflexionar sobre el equilibrio de poder global en la actualidad: «China es ahora el amo de Rusia, que se ha convertido en una especie de estado vasallo. Por lo tanto, está interesado en continuar esta guerra, siempre que no conduce a una catastrófica Tercera Guerra Mundial oa una confrontación nuclear. Espero que «China se haya beneficiado y continúe beneficiándose». Sin embargo, Rusia se ha visto debilitada por las sanciones impuestas por otras potencias mundiales y todos los recursos humanos militares que perdió al invadir Ucrania. Pero esto no quiere decir que «los pocos recursos disponibles no estén totalmente dedicados al esfuerzo», porque Putin renunciar a todo lo que ha ganado hasta ahora sería un desastre histórico. Tucci admitió que «todo el enfoque de Moscú está en esto, incluso si el resto del país está en un estado de declive estructural, el ritmo de esta guerra se ha acelerado mucho».

¿Cuál es la dinámica puramente psicológica que lleva al líder del Kremlin a no aceptar ningún tratado que hable sobre la devolución de las tierras ocupadas a Ucrania? He aquí la respuesta del politólogo: “En el escenario en el que la contraofensiva ucraniana logre liberar más o menos los territorios ocupados desde el 24 de febrero del año pasado, donde se mantienen las sanciones occidentales, donde la gran potencia rusa pasa a ser propiedad de China, Putin , quien inició todo esto, dice «vamos a imaginar que no pasa nada y me quedo con esos territorios que ya ocupé en 2014». Claramente, en la conclusión de Tocci, la combinación de ingredientes no le permite «sentarse a negociar». mesa y firmar la paz».