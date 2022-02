Omicron, ¿puedo volver a infectarme después de la recuperación? Diferencias con delta y riesgo de la nueva variable

Un estudio italiano lo confirma Las posibilidades de volver a infectarse con el virus Covid son bajas. Ocurre en 1 de cada 300 casos, con los efectos protectores de Omicron ligeramente reducidos. Pero la verdad realmente virtuosa es que La lesión de nuevo de forma aguda es extremadamente rara, al menos 100 veces. Estas son las conclusiones de un estudio previo a la publicación realizado por investigadores de las Universidades de Bolonia, Ferrara y Pescara ASL.

Omicron, infección por Covid: las mujeres y las personas no vacunadas corren mayor riesgo

El trabajo analizó datos de la pandemia de Abruzzo desde principios de 2020. Los investigadores se centraron en 84.907 casos de COVID-19 que ocurrió en Abruzzo hasta noviembre de 2021, de un total de 152.986 registrados en la región. En esta muestra, a mediados de enero solo se habían producido 260 contagios: el 0,31% se había contagiado dos veces. En solo dos casos, la reinfección condujo a la hospitalización y, en un caso, a la muerte. Las tasas de nuevas infecciones también fueron bajas en quienes no fueron vacunados después de la recuperación (0,5 %), aunque las probabilidades en este grupo de población fueron el doble que en quienes recibieron dos dosis de la vacuna (0,25 %).

La circulación de la variante Omicron se asocia con un riesgo relativo de reinfección que es 5,41 veces mayor que la variante delta, según un trabajo del Imperial College London.

¿Podría esto afectar la duración del brote? Como ya indicó la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, es demasiado pronto para hacerlo. piensa en uno endémico de covid-19. La evolución del virus sigue siendo incierta. «Todavía tenemos una gran cantidad de incertidumbre y un virus que está evolucionando bastante rápido, planteando nuevos desafíos. Subrayó que ciertamente no estamos en la etapa en la que podamos definirlo como endémico». Catalina SmallwoodOficial de la OMS para Europa. Todavía hay muchas variables, y para una enfermedad global como el Covid, no es posible analizar todo el planeta con el mismo procedimiento. De hecho, la vacunación ha sido una de las armas más importantes desplegadas por las autoridades sanitarias. Pero si dos de cada tres personas se vacunan con al menos una dosis en los países de bajos ingresos, esa cifra en los países de bajos ingresos se reduce a una de cada nueve.

Pero como se indica Hans Kluge, Para el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, el viejo continente se encamina hacia un «período de calma» con la Covid-19, que puede «regresar a finales de año». Pero agregó que la epidemia no necesariamente regresaría. Básicamente, en la última fase del año puede haber (la condición es necesaria) un nuevo aumento de contagios pero no de las condiciones en las que nos vimos obligados a vivir. Todo, sin embargo, es una hipótesis. Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus Explicó que aún no se había ganado el partido con el Covid. «Es peligroso suponer que Omicron será la última alternativa o estamos al final del juego. A nivel mundial, las condiciones son ideales para que surjan más variables», dijo. Ese es exactamente el punto: cuanto más se propaga un virus, más probable es que mute. Por eso los secretos son siempre los mismos: higiene de manos, mascarillas, distanciamiento social y vacunas.