Oficial: Benatia se jubila y escribe una hermosa carta: «Desde que era niño solo he tenido un sueño»

oficial

Mehdi Ben Attia Anuncia su retiro del fútbol. A los 34 años, el defensa marroquí -que en Italia vistió las camisetas de Udinese, Roma y Juventus- puso punto y final a su aventura en Fatih Karagomruk que comenzó con poco éxito el pasado verano y también a su aventura como futbolista. Este es su mensaje.

«Desde pequeño tuve un solo sueño, ser futbolista profesional. Para llegar allí tuve que trabajar duro y hacer sacrificios, pero sobre todo me planteé nuevas metas en cada etapa de mi carrera. Gracias a Dios tuve la suerte de Convertirse» futbolista profesional, pero como dicen en esta profesión, lo más difícil no es firmar el primer contrato sino seguir con el paso del tiempo. Después de más de 15 años de «buen y leal servicio» al fútbol, ​​habiendo jugado en la competencia más prestigiosa, decidí Terminar mi carrera, A lo largo de mi carrera conocí a grandes personas que me permitieron construirme, por eso quiero rendir homenaje a todos los clubes que visité: OM, Lorient, Tours, Clermont, Udinese, Roma , Bayern Munich, Juventus Turin, Duhail, Karagomrock. Esto me permitió trabajar también en la defensa y representación de mi país, Marruecos, con quien viví momentos inolvidables, varias Copas Africanas de Naciones pero especialmente el Mundial de 2018. Quisiera agradecer a todos los que me han apoyado y apoyado todo este tiempo, mis padres, mi esposa, mis hijos, mi agente, mis queridos amigos y ustedes Los que me siguen dicen que el fin de algo es Siempre comienzo algo más … por eso digo hasta pronto, siempre con el trabajo y la pasión como principio rector.

Mahdi «.