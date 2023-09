Oferta sorpresa. También adelanto del nuevo sencillo «Honey (Are you comes)»

Una sorpresa completamente romana para los amantes de Maniskin. Esta noche, la banda rumana tocó un adelanto de la nueva canción “Honey (Are You Coming)”, que se lanzará el…

Una sorpresa completamente romana para los enamorados. Maniquí. Esta noche, la banda rumana presentó un adelanto del nuevo single “Honey (Are you come)”, que se lanzará en plataformas de streaming mañana, viernes 1 de septiembre, a medianoche, dentro de poco más de una hora, en el interior de Gasometer.

Victoria Maniskin «rompe» con la banda: Duran Duran la invita a tocar el bajo

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torcio han programado a sus fanáticos en los últimos días para una misteriosa transmisión social en vivo programada para esta noche. Pero nadie podía imaginar lo que le esperaba a Fab4, que había partido de Via del Corso para ocupar el ranking mundial: a las 22.30 horas, el cuarteto apareció en el centro de la estructura de Via Ostiense, iluminado y preparado. para la ocasión. , y realizó un miniconcierto real vía transmisión global en vivo para sus 6,6 millones de seguidores en todo el planeta.

Una especie de adelanto de Rush! World Tour, la nueva gira mundial, que comenzará el domingo 3 de septiembre desde el Explo Plaza de Hannover, Alemania: “Hola a todos, gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo. Es una noche realmente especial. Tocaremos el nuevo sencillo «Honey (Are youcoming)» por primera vez, que se lanzará en plataformas esta noche. “Nos volveremos a ver en la gira, que comenzará muy pronto”, dijo Damiano mirando a la cámara y hablando perfectamente a los fanáticos conectados a través de la transmisión. El espectáculo duró poco más de un cuarto de hora. Además de la nueva canción, la banda también interpretó una versión del tema «Beggin», que ha traído suerte a Damiano y sus amigos en los últimos meses, así como el sencillo «I Wanna Be Your Slave».

Lee el artículo completo

en el mensajero