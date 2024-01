¡Odermatt está fuera de nuestro alcance! París en aproximadamente 2 segundos. La catastrófica caída de Kildee

Haga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

13:02: Para quienes presenciaron la caída de Kilde, la caída de Kilde recordó la desastrosa caída de Gernot Reinstadler, que desgraciadamente le costó la vida al esquiador el 18 de enero de 1991. Pero luego se produjo una red en la que el esquiador suizo cayó y perdió la vida. Afortunadamente aquí la influencia fue absorbida, la terrible influencia de Keld todavía en la Tierra pero consciente

13:00: Kildee puede haber perdido el conocimiento por un momento porque estaba en el suelo en la línea de meta. Lo vimos moverse. Hubo silencio en la zona de meta en Wengen. Esperamos noticias.

12.58: Terrible caída de Kildee en el partido final. El noruego se estrella contra los colchones colocados al final tras cometer un error en la curva anterior. Kildee se está moviendo, gracias a Dios.

12.57: Kildee está a 89 centésimas en el segundo intermedio

12.57: Kildee lidera por 8 centavos en la cima

12.56: Dominique Paris entra tercero, a 1:92 del líder, el italiano perdió mucho en el Kernen-S y luego minimiza los daños en la final, dejando «sólo» 7 décimas a Odermatt. Ahora Kjeld

12.55: En la segunda etapa intermedia, un retraso de 1″26 para el azul

12.54: París lidera la clasificación con 26 céntimos

12.53: Vaya carrera también del francés Sarrazin que, a pesar de un error en la cima, se afirma en gran forma y se sitúa a 59 centésimas de Odermatt. Dos son Odermatt y Sarazin. Ahora París

12.52: Sarrazin está a 21 centésimas de segundo en el segundo puesto intermedio

12.52: 31 céntimos de ventaja para Sarrazin en la cima

12.51: ¡Odermatt es increíble! Le dio 2″55 a Theaux. ¡Nos quedamos sin palabras, estamos ante un campeón absoluto! Es difícil siquiera acercarse. Ahora Sarazin

12.50: Odermatt lidera por 1 pulgada y 43 en el segundo intermedio

12.49: 9 centésimas de segundo detrás de Odermatt en la primera intermedia

12.47: El mismo tiempo que Mattia Kaas para el estadounidense Bennett, que terminó la carrera con una diferencia de 44 centésimas y actualmente ocupa la tercera posición. Ahora Odermat

12.46: En la segunda etapa intermedia, Bennett está a 26 centésimas

12.46: En la primera etapa intermedia, Bennett lidera por 3500

12.45: Recupera algo en las dos últimas curvas pero es tercero, a 44 centésimas de Theo, la Copa Azul. Hoy tampoco habrá plataforma para él. Ahora Bennett

12.44: En la segunda etapa intermedia, a 24 centésimas de segundo del azul

12.43: La categoría de la primera etapa intermedia se retrasa 11 centésimas

12.40: Caída alta para Morisier, volvió a caer al saltar y cayó al aterrizar. No hay consecuencias para los suizos. La carrera se detuvo y Casse la reanudó. No pasará mucho tiempo, ya que el suizo ya está de pie y cogiendo los esquís.

12.39: El austriaco Stridinger no pudo confirmar su buena actuación el jueves, ya que limitó los daños en la final y terminó tercero, a 54 centavos. ahora morisier

12.38: Retraso de 27 centésimas en la segunda etapa intermedia Stridinger

12.38: Más de 18 céntimos detrás de Stridinger

12.27: El estadounidense Golberg sigue perdiendo, porque ciertamente no hizo una buena carrera, ya que ocupa el tercer lugar a 1:53 de Theo. Ahora Zancudo

12.36: Golberg pierde a 93 centésimas de minuto en el segundo nivel intermedio

12.36: Ya 42 centésimas de segundo de retraso en la primera etapa intermedia de Gulberg

12.35: El francés Allegri pierde algo en la última parte y ocupa la segunda plaza con una diferencia de 17 centésimas de momento. Ahora Goldberg

12.34: 7 centésimas de ventaja en el intermedio para Allegri

12.32: Una prueba sin grandes errores pero ciertamente con algunas líneas poco ideales para el francés Theo, que terminó la carrera con un tiempo de 2'28'19, en otros momentos cuesta abajo… ahora Allegri.

12:30 p.m.: Fiesta Theaux

27.12. Como todos estos días de carrera hace sol en Wengen, con una temperatura de -2°C en la línea de meta

12.21: El rendimiento del equipo italiano es muy bueno este año, pero falta intensidad. Si excluimos la victoria de París en Val Gardena y Vingen, una pista muy popular para el equipo italiano, la demostración viene de los excelentes resultados de los últimos días. Christoph Einerhofer, Pietro Zazzi, Benjamin Alliod y Niccolò Moltini también se encuentran entre los jugadores que se unirán a Italia.

12.18: Italia apuesta fuerte por los tres hombres que subieron al podio el jueves, Dominique Paris, Mattia Kaas y Florian Scheider, que ayer repitieron buenos niveles con Busca incluido entre los primeros en lugar de Scheider.

12.15: Uno de los grandes campeones de velocidad aparece en la dificultad, Vincent Kriechmeier, que este año tiene dificultades para bajar la pendiente pero tiene gran clase por lo que puede cambiar de velocidad en cualquier momento.

12.12: No se excluyen los ataques relámpago de algunos outsiders y entre ellos podemos mencionar al estadounidense Ryan Cochran Siegel, sexto el pasado jueves, o a Stridinger, Crawford y Morisier, que se desempeñaron bien en los dos primeros días de competición.

12.09: Algunos atletas parecen capaces de competir en esta pista: entre ellos el francés Cyprien Sarrazin, que ayer ganó el Super-G tras terminar segundo en la salida bajada del jueves, y el noruego Alexander Aamodt Kjeld. Se puede considerar la tercera rueda.

12.06: Sólo queda una pregunta: ¿Podrá Marco Odermatt encajar un gol después de escaparse el jueves pasado y lograr su primer éxito en un Mundial? En casa, el suizo, que ya lidera la clasificación del Mundial con una ventaja significativa, parte con los menos favorecidos, también a la luz de lo visto en los últimos días.

12.03: Los circenses blancos se preparan para afrontar la tercera carrera consecutiva en tres días en Wengen, tras el descenso del jueves (retoma de Beaver Creek, con salida baja) y la carrera Super-G de ayer. Los azzurri estuvieron muy cerca de la zona del podio pero no pudieron entrar entre los tres primeros del ranking mundial. Lo vuelven a intentar hoy en el evento más popular, uno de los eventos más esperados de la temporada.

12.00 horas: Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la segunda carrera de descenso en Wengen, válida para la Copa del Mundo de esquí alpino masculino 2023-2024.

Foto de : Visi Pintaphoto