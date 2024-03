Nutricionista o Nutricionista ¿Cuál es la diferencia y qué forma es la adecuada para tus necesidades?

A veces estos dos números se confunden: aquí la diferencia entre un dietista y un nutricionista y lo que hacen





A medida que se acerca el verano, las ganas de lucir esos pantalones cortos que nos compramos el verano pasado son cada vez mayores, y son muchas las personas que quieren emprender un nuevo camino para perder algunos kilos de más.

De hecho, una forma de sentirse bien consigo mismo es mejorar su dieta y cambiarla. Esto se debe a que nos permite sentirnos mejor con nosotros mismos y mantenernos saludables. Es por eso que en estos casos siempre se recomienda buscar la opinión de un experto. Sin embargo, a veces resulta confuso y por eso queremos aclarar ¿Cuál es la diferencia entre un dietista y un nutricionista?.

Nutricionista o nutricionista, ¿cuál es la diferencia?

Por nutricionista entendemos un profesional que trabaja en relación con aquellas enfermedades que pueden aparecer relacionadas con la nutrición. Para poder desempeñar este papel Es necesario obtener una licenciatura en medicina y cirugía. y lograr Especializacion en ciencias de los alimentos.. Este profesional puede tratar muchas enfermedades relacionadas con los alimentos que ingerimos. Entre los más comunes encontramos: Diabetes, trastornos alimentarios, obesidad y enfermedades gastrointestinales.

Entonces, ¿cuándo deberías acudir a un nutricionista? Es muy recomendable visitar a este profesional cuando tengas problemas con cualquier cosa. Enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición. Además, puede ser apropiado utilizar sus servicios en casos de antecedentes familiares de problemas con el sistema digestivo o cardiovascular. Además, puedes recurrir a un nutricionista cuando pretendas elaborar un plan nutricional basado en los temas críticos que acabamos de mencionar (y por tanto en enfermedades y trastornos relacionados con la nutrición).

Un dietista no tiene que ser un médico con un título en medicina. De hecho, la mayoría de las veces se trata de un biólogo que ha realizado una formación relacionada con la nutrición o disciplinas similares. Precisamente porque no es médico, Los dietistas no tienen las habilidades necesarias para poder tratar a pacientes que padecen enfermedades crónicas relacionadas con su alimentación.. Sin embargo, es una figura importante en términos de Educación nutricional. De hecho, su papel es muy importante a la hora de controlar el peso y eliminar el estrés al comer. En realidad, este número es ideal para quienes desean cambiar sus hábitos en favor de un estilo de vida más saludable. El nutricionista es, en realidad, un personaje que trabaja principalmente con una visión preventiva.