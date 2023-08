Nunzia Di Girolamo habla sobre la enfermedad en la televisión, esto es lo que pasó

En la entrevista, Nunzia Di Girolamo trató de tranquilizar a todos, luego de que muchos se preocuparan por ella y le escribieran para saber su estado: “Afortunadamente no pasó nada grave. Ahora estoy bien”. El presentador cometió un ligero error: «Pero esto es culpa mía: como mal, por poco que sea. Pizza, dulces, helados… Lo mezclo todo». Luego dijo que antes de que saliera al aire la transmisión, se realizó una celebración de cumpleaños para uno de los autores detrás del escenario, quien «trajo un poco de todo, pizza, pasteles, dulces». «Salí un poco», dice De Girolamo, «y luego quizás fue el calor o el aire acondicionado lo que hizo el resto. Afortunadamente, estoy rodeado de gente amable y atenta, además de buenos profesionales: tanto Semprini como el director. Salvatore Perfect sugirió usar dos sillones en el estudio durante Esperando a que me recupere del desmayo. Entonces me pareció natural revelar que tenía esta crisis vagal de todos modos».

Miedo en «Summer Live»

Nunzia Di Girolamo desapareció unos días antes del inicio de «Estate in Diretta»: se sintió mal detrás de escena y fue salvada por los autores. Luego abrió el episodio sentado, explicando a la audiencia: «Estamos en las sillas porque no me sentía bien, me desmayé». “Mamá, ya estoy bien. Nuestros autores nos trajeron una bebida, una buena medicina. Pero como ves, ya estoy aquí y estoy bien”, trató de restar importancia durante la transmisión.