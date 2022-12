«Nunca pasó», antes de la final… – Libero Quotidiano

Se acercaba el plazo Bailando con las estrellas. De las siete parejas que aún están en la carrera, también está la pareja de Rosana Banfi Y el Simón casulla: No está entre las favoritas, pero puede reservar sorpresas. Sin duda, la actriz podría estar muy satisfecha con esta experiencia, independientemente del resultado final. entrevistado semanalmente Hoypor un episodio que paso gracias danza Lo que la hizo feliz.

No fue fácil para ella salir de la sombra de su padre. lino Banfi: «La semana pasada estuvimos en Milán y él quería dar un paseo. Algunas señoras comenzaron a gritar: Rosanna, la votamos. Luego, en segundo lugar: «Ah, pero Lino también está aquí». Esto nunca había sucedido antes. Luego, la actriz admitió que nunca esperó llegar a la final danza«Empecé diciendo: ‘Esperemos que lleguemos al episodio tres…’, solo para evitar molestar a mis hijos. En cambio, me encontré en la final», y bien merecido, debemos agregar.

Banfi dedicó palabras amables a su pareja de baile: «Él fue tan bueno conmigo. Me instó: ‘Intentemos esto, incluso si no creo que lo consigas’. Así que acepté el desafío y volví con la partitura. Mis hijos se quejan de que soy tacaña con las caricias, pero Simón me hizo redescubrirlos.